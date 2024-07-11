«МТС Юрент» запустил аренду электровелосипедов в Москве

Мы начинали наш бизнес с велосипедов, и знаем, что есть аудитория пользователей, которая предпочитает именно велотранспорт. Велосипеды нужны людям, которые не любят или не хотят ездить на электросамокатах. [...] Мы рассчитываем, что электровелосипеды будут востребованы у пользователей, которым по каким-то причинам не очень удобно пользоваться самокатами при ежедневных поездках, и дополнительно разгрузят дорожную сеть города, сделав поездки по Москве более быстрыми и комфортными.

Иван Туринге, глава «МТС Юрент»