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Евгения Евсеева
Транспорт

«МТС Юрент» запустил аренду электровелосипедов в Москве

С аренды велосипедов начинался бизнес кикшеринга — пока он не переключился на самокаты.

Фото: «МТС Юрент»
Фото: «МТС Юрент»
  • Для аренды в Москве и Подмосковье доступно 5000 электровелосипедов модели Ninebot B100, сообщила компания. Велосипеды оборудованы электродвигателем, но их скорость ограничена, максимальная — 25 км/ч. Они разработаны для пользователей разного роста и веса: седло можно регулировать, есть прочная алюминиевая рама. Вес велосипеда — 30 кг.
  • Есть усиленные тормоза и панель управления, на которой можно посмотреть скорость и уровень заряда батареи, корзинка для вещей и индвидуальный номер — чтобы его могли считать городские камеры.
  • Каждый электровелосипед оборудован IoT-модулем — благодаря ему он будет снижать скорость в «медленных» зонах и плавно останавливаться там, где ездить нельзя. Оставить велосипед можно будет на парковке для электросамокатов.
  • Стоимость аренды — 30 рублей за начало поездки, затем 6,49 рубля в минуту. С подпиской «МТС Premium» начало аренды будет бесплатным.
Мы начинали наш бизнес с велосипедов, и знаем, что есть аудитория пользователей, которая предпочитает именно велотранспорт. Велосипеды нужны людям, которые не любят или не хотят ездить на электросамокатах. [...] Мы рассчитываем, что электровелосипеды будут востребованы у пользователей, которым по каким-то причинам не очень удобно пользоваться самокатами при ежедневных поездках, и дополнительно разгрузят дорожную сеть города, сделав поездки по Москве более быстрыми и комфортными.
Иван Туринге, глава «МТС Юрент»
  • «Юрент» запустили в конце 2018 года Андрей Колесник вместе с партнёрами Андреем Калининым и Иваном Туринге. Сервис работал в Краснодаре, Сочи, Адлере, Анапе и на курорте «Роза Хутор». Поначалу он предлагал в аренду велосипеды, только потом переключился на электросамокаты. Прокат электровелосипедов «Юрент» также тестировал в 2021 году.
Фото: «МТС Юрент»
Фото: «МТС Юрент»
  • Аренду электровелосипедов с апреля 2023 года также развивает кикшеринг Whoosh. В июне 2024-го «Яндекс Go» добавил для аренды электровелосипеды городского проката «Велобайк».
Лиана Липанова
Транспорт
Кикшеринг станет ещё доступнее, но для крупных игроков места больше нет: интервью с инвесторами кикшеринга «Юрент»

Андрей Азаров и Михаил Гейшерик рассказали, зачем «Юрент» купил сервис аренды обычных велосипедов, продолжится ли бурный рост кикшеринга и что этому может помешать.

Михаил Гейшерик и Андрей Азаров

#новости #юрент #мтс

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17
17 комментариев
Алина Ефимова

Круто! Новая тема для обиженных - хоть от самокатчиков немного отстанут))

4
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Светлана Владимирова

На моих глазах было: тротуар вдоль длинного бетонного забора разделили на пешеходную и велосипедную зону пешеходов явно больше, но поделено ровно:). Едут на самокате молодой человек и девушка. На пути какое то препятствие в виде ямы на тротуар (мы же знаем, что расширять и ремонтировать никто ни разу не подумал, просто краской линию нарисовали). Эти ребята на хорошей скорости падают, девушка делает кульбит в воздухе и кубарем выкатывается через полосу газона на проезжаю часть прямо между мной и впереди идущим автобусом. Успеваю тормознуть, выхожу помочь. Ободранная, с разбитым лицом, но без переломов. Вскочила, на самокат и погнали, вытирая разбитое лицо майкой. 😂

3
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Запопу Кусь

Я объясню в чём проблема. 💁‍♀️

Молодёжь (<30) вся желеобразная, у них вообще нет мышц, и они не могут разогнать свою тушку до опасных скоростей. (Причём чем толще тушка - тем сложнее её разогнать. 💁‍♀️)

Старички (30+) разгоняются только пивом на диване. 💁‍♀️🍺

Поэтому раньше, до всей этой электрификации, ходить по тротуарам было одно удовольствие. 😊👍

А сейчас это игра со смертью. 😱💀

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Слегка Придурковатый

Сорта электропомоек.

1
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Jon Jonson

Прям как в Китае, только там ещё с 16 года эта тема с великами (не электро по началу)

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Ivan Mart

Эта тема недолго продержалась. Большинство крупных городов довольно быстро ввели кучу ограничений на этот хлам, а некоторые запретили полностью. На улицах их бросали как попало и можно было где-нибудь на тротуаре встретить кучу этих велосипедов или автомобильной дороге пару брошенных.
По итогу крупнейшие компании закрылись ещё до ковида.
Ofo мне полгода возвращали депозит в 300 или 500 евро.

1
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Милана Афанасьева

ну так ведь у нас сейчас 99% бизнес-идей оттуда))

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