«МТС Юрент» запустил аренду электровелосипедов в Москве

Мы начинали наш бизнес с велосипедов, и знаем, что есть аудитория пользователей, которая предпочитает именно велотранспорт. Велосипеды нужны людям, которые не любят или не хотят ездить на электросамокатах. [...] Мы рассчитываем, что электровелосипеды будут востребованы у пользователей, которым по каким-то причинам не очень удобно пользоваться самокатами при ежедневных поездках, и дополнительно разгрузят дорожную сеть города, сделав поездки по Москве более быстрыми и комфортными.
Иван Туринге, глава «МТС Юрент»
Круто! Новая тема для обиженных - хоть от самокатчиков немного отстанут))
На моих глазах было: тротуар вдоль длинного бетонного забора разделили на пешеходную и велосипедную зону пешеходов явно больше, но поделено ровно:). Едут на самокате молодой человек и девушка. На пути какое то препятствие в виде ямы на тротуар (мы же знаем, что расширять и ремонтировать никто ни разу не подумал, просто краской линию нарисовали). Эти ребята на хорошей скорости падают, девушка делает кульбит в воздухе и кубарем выкатывается через полосу газона на проезжаю часть прямо между мной и впереди идущим автобусом. Успеваю тормознуть, выхожу помочь. Ободранная, с разбитым лицом, но без переломов. Вскочила, на самокат и погнали, вытирая разбитое лицо майкой. 😂
Я объясню в чём проблема. 💁♀️
Молодёжь (<30) вся желеобразная, у них вообще нет мышц, и они не могут разогнать свою тушку до опасных скоростей. (Причём чем толще тушка - тем сложнее её разогнать. 💁♀️)
Старички (30+) разгоняются только пивом на диване. 💁♀️🍺
Поэтому раньше, до всей этой электрификации, ходить по тротуарам было одно удовольствие. 😊👍
А сейчас это игра со смертью. 😱💀
Сорта электропомоек.
Прям как в Китае, только там ещё с 16 года эта тема с великами (не электро по началу)
Эта тема недолго продержалась. Большинство крупных городов довольно быстро ввели кучу ограничений на этот хлам, а некоторые запретили полностью. На улицах их бросали как попало и можно было где-нибудь на тротуаре встретить кучу этих велосипедов или автомобильной дороге пару брошенных.
По итогу крупнейшие компании закрылись ещё до ковида.
Ofo мне полгода возвращали депозит в 300 или 500 евро.
ну так ведь у нас сейчас 99% бизнес-идей оттуда))