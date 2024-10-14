Путин подписал закон, который увеличивает срок лишения прав за сокрытие автомобильных номеров с помощью спецустройств

Закон вступил в силу с 14 октября 2024 года.Документ опубликован в базе правовой информации. Теперь за первое нарушение водителей будут лишать водительских прав на срок от года до полутора лет с конфискацией устройств и ещё на полтора года за повторное.Речь о приборах, которые «мешают идентификации» номеров: позволяют изменить их или скрыть. Раньше за такое назначали штраф 5000 рублей или отбирали права максимум на три месяца.Источник фото: Drive2 В январе 2024 года Дорогомиловский суд Москвы признал «запрещёнными к распространению» объявления о продаже подобных устройств. В мае в Госдуму внесли поправки, чтобы ужесточить наказание за езду с такими приборами. В октябре их приняли сразу во втором и третьем чтениях.#новости
Так, а чё там по квадроберам?
Антиквадроберы активизировались.
тоже, что и с депутатами на Грантах)
На них хотят номерные знаки вешать?
На них номера введут.
А про сокрытие ты уже все знаешь...
Листочек под определение такого устройства подпадает или нет, непонятно.
по-хорошему бы да, какая разница листок или хитровыдуманная пружина