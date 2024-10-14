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Полина Лааксо
Транспорт

Путин подписал закон, который увеличивает срок лишения прав за сокрытие автомобильных номеров с помощью спецустройств

Закон вступил в силу с 14 октября 2024 года.

  • Документ опубликован в базе правовой информации. Теперь за первое нарушение водителей будут лишать водительских прав на срок от года до полутора лет с конфискацией устройств и ещё на полтора года за повторное.
  • Речь о приборах, которые «мешают идентификации» номеров: позволяют изменить их или скрыть. Раньше за такое назначали штраф 5000 рублей или отбирали права максимум на три месяца.
Источник фото: Drive2 
Источник фото: Drive2 
  • В январе 2024 года Дорогомиловский суд Москвы признал «запрещёнными к распространению» объявления о продаже подобных устройств. В мае в Госдуму внесли поправки, чтобы ужесточить наказание за езду с такими приборами. В октябре их приняли сразу во втором и третьем чтениях.

#новости

11
49
49 комментариев
Я сказал свое имя машине

Так, а чё там по квадроберам?

4
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Слегка Придурковатый

Антиквадроберы активизировались.

6
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Андрей Маркелов

тоже, что и с депутатами на Грантах)

1
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Artifex

На них хотят номерные знаки вешать?

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НЕплатный акк

На них номера введут.
А про сокрытие ты уже все знаешь...

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Слегка Придурковатый

Листочек под определение такого устройства подпадает или нет, непонятно.

5
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Mystery Di

по-хорошему бы да, какая разница листок или хитровыдуманная пружина

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