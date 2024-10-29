«Ситидрайв» запустил услугу выкупа автомобиля после долгосрочной аренды

Она доступна в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.Для аренды с последующей покупкой сервис предлагает 15 моделей, в том числе Exeed LX, Exeed TXL, Changan UNI-T, Omoda S5, Haval H3 и другие. Большинство машин новые, некоторые были в долгосрочной аренде у одного-двух водителей, рассказали в компании.Цена и длительность подписки для выкупа рассчитываются индивидуально для каждой машины. Оставить заявку можно как при оформлении договора, так и во время действия текущей подписки.Первоначального взноса нет. В стоимость аренды также входят сезонный шиномонтаж, плановый технический осмотр, ремонт и подменный автомобиль при необходимости.Платежи за долгосрочную аренду списываются каждую неделю или каждый месяц — по выбору клиента. После окончания срока подписки нужно внести оставшуюся сумму от стоимости автомобиля для выкупа. Можно отказаться — тогда деньги спишут только за прошедшие месяцы аренды.«Ситидрайв» развивает долгосрочную аренду автомобилей без оклейки с 2022 года. Машину можно арендовать на срок от месяца до года.В октябре 2024 года опцию долгосрочной аренды с последующим выкупом автомобиля в Москве и Санкт-Петербурге начал предлагать «Яндекс Драйв».#новости #ситидрайв
уау, ситидрайв придумал лизинг
Лучше: они придумали продажу машины, где надо платить за тест-драйв.
ситидрайв придумал лизинг - ну не придумал скорее ввел, как и написано, а почему бы и нет, может будет востребовано...
По-моему не такая уж и выгодная история
Китайский шлак после 100к , ммммм... Заманчивый офер
И точное количество "владельцев" до не узнаешь
Я так понимаю стадия принятия ещё началась?