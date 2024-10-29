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Артур Томилко
Транспорт

«Ситидрайв» запустил услугу выкупа автомобиля после долгосрочной аренды

Она доступна в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

  • Для аренды с последующей покупкой сервис предлагает 15 моделей, в том числе Exeed LX, Exeed TXL, Changan UNI-T, Omoda S5, Haval H3 и другие. Большинство машин новые, некоторые были в долгосрочной аренде у одного-двух водителей, рассказали в компании.
  • Цена и длительность подписки для выкупа рассчитываются индивидуально для каждой машины. Оставить заявку можно как при оформлении договора, так и во время действия текущей подписки.
  • Первоначального взноса нет. В стоимость аренды также входят сезонный шиномонтаж, плановый технический осмотр, ремонт и подменный автомобиль при необходимости.
  • Платежи за долгосрочную аренду списываются каждую неделю или каждый месяц — по выбору клиента. После окончания срока подписки нужно внести оставшуюся сумму от стоимости автомобиля для выкупа. Можно отказаться — тогда деньги спишут только за прошедшие месяцы аренды.
  • «Ситидрайв» развивает долгосрочную аренду автомобилей без оклейки с 2022 года. Машину можно арендовать на срок от месяца до года.
  • В октябре 2024 года опцию долгосрочной аренды с последующим выкупом автомобиля в Москве и Санкт-Петербурге начал предлагать «Яндекс Драйв».

#новости #ситидрайв

44
36 комментариев
Ярослав Скорняков

уау, ситидрайв придумал лизинг

1
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Griby Lenina

Лучше: они придумали продажу машины, где надо платить за тест-драйв.

6
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Роман Таровик

ситидрайв придумал лизинг - ну не придумал скорее ввел, как и написано, а почему бы и нет, может будет востребовано...

2
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Леонид К.

По-моему не такая уж и выгодная история

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Roman Roman

Китайский шлак после 100к , ммммм... Заманчивый офер

2
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Перекати Поле

И точное количество "владельцев" до не узнаешь

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Сергей Д.

Я так понимаю стадия принятия ещё началась?

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