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Полина Лааксо
Транспорт

«Ситидрайв» расширил радиус поездок с 250 км до 2000 км для всех автомобилей, кроме электрических

Раньше для поездок дальше 250 км от города нужно было выбирать машину по фильтру «Радиус».

  • Изменения ввели во всех городах присутствия сервиса: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, сообщили в «Ситидрайве». Расстояние считают от кольцевых дорог — МКАД, КАД, ЕКАД — или аэропортов.
  • По данным компании, спрос на дальние поездки обычно растёт в летний период. Большинство водителей уезжают на расстояние до 500 км, но 10% проезжают более 1500 км в одну сторону.
Источник фото: «Ъ»
Источник фото: «Ъ»
  • В январе 2024 года «Ситидрайв» запустил долгосрочную аренду автомобилей без оклейки в Санкт-Петербурге. Позже добавил услугу в Сочи и Москве. В октябре представил возможность выкупа автомобиля после долгосрочной аренды.

#ситидрайв #новости

33
11
7 комментариев
Sergey Zhukov

Успеем доехать до канадской границы.

2
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Framework Юзернеймович

Сколько сейчас условно стоит взять машину на сутки и что входит туда? Есть ли ограничения по пробегу? Или как раньше 200км , а остальное за отдельные деньги?

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Илья Радченко

Если наглядно:
Брали Coolray в мае, чтобы импульсивно съездить в Нижний одним днём из юго-востока МО, с ЦКАДом и платной М12 до Владимира получилось 14 т.р.
Ласточка на четверых обошлась бы в 30 т.р. туда-обратно...
Пробег неограничен, сейчас платишь за время + километраж. Если тот же Coolray, то на сутки актуальная цена у меня 2339 руб + 14.2 руб/км

2
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Vlad S

Сейчас у них вообще только за время платишь, а потом отдельно за каждый километр пробега. У Делика повеселее будет, там конструктор.

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Armagedon116

Отлично, значит и путешествовать можно будет 👍

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