«Ситидрайв» расширил радиус поездок с 250 км до 2000 км для всех автомобилей, кроме электрических

Раньше для поездок дальше 250 км от города нужно было выбирать машину по фильтру «Радиус».Изменения ввели во всех городах присутствия сервиса: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, сообщили в «Ситидрайве». Расстояние считают от кольцевых дорог — МКАД, КАД, ЕКАД — или аэропортов.По данным компании, спрос на дальние поездки обычно растёт в летний период. Большинство водителей уезжают на расстояние до 500 км, но 10% проезжают более 1500 км в одну сторону.Источник фото: «Ъ»В январе 2024 года «Ситидрайв» запустил долгосрочную аренду автомобилей без оклейки в Санкт-Петербурге. Позже добавил услугу в Сочи и Москве. В октябре представил возможность выкупа автомобиля после долгосрочной аренды.#ситидрайв #новости
Успеем доехать до канадской границы.
Сколько сейчас условно стоит взять машину на сутки и что входит туда? Есть ли ограничения по пробегу? Или как раньше 200км , а остальное за отдельные деньги?
Если наглядно:
Брали Coolray в мае, чтобы импульсивно съездить в Нижний одним днём из юго-востока МО, с ЦКАДом и платной М12 до Владимира получилось 14 т.р.
Ласточка на четверых обошлась бы в 30 т.р. туда-обратно...
Пробег неограничен, сейчас платишь за время + километраж. Если тот же Coolray, то на сутки актуальная цена у меня 2339 руб + 14.2 руб/км
Сейчас у них вообще только за время платишь, а потом отдельно за каждый километр пробега. У Делика повеселее будет, там конструктор.
Отлично, значит и путешествовать можно будет 👍