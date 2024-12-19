Разработчик электромобилей Canoo из-за финансовых проблем отправил 82 сотрудников в неоплачиваемый отпуск

И временно приостановил работу завода в Оклахоме. Компания пояснила, что ищет дополнительные инвестиции для продолжения деятельности и ведёт переговоры с потенциальными партнёрами, пишет TechCrunch.Мы сожалеем о том, что вынуждены отправить наших сотрудников в отпуск, особенно во время праздников, но на данный момент у нас нет выбора. Мы надеемся, что вскоре сможем вернуть их на работу,отметили в CanooЗаявление компании появилось через несколько дней после отставки члена совета директоров Джеймса Чена и примерно через месяц после ухода финансового директора и главного юриста компании. Canoo также столкнулась с многочисленными исками от поставщиков из-за предполагаемых просроченных платежей.2024 год для стартапа выдался тяжёлым. Компания провела несколько раундов сокращений, закрыла свой офис в Лос-Анджелесе, потеряла всех основателей, а её главный технический директор ушёл в августе 2024-го. Деятельность поддерживается за счёт займов от венчурной фирмы, которую возглавляет председатель и генеральный директор Canoo Technologies Тони Аквила.К настоящему моменту Canoo успела поставить электрические фургоны для тестирования NASA, USPS, Walmart и Министерству обороны США. Однако планы по масштабированию производства для коммерческих заказчиков остаются нереализованными.CanooCanoo основал в 2017 году бывший исполнительный директор BMW и сотрудник стартапа по производству электромобилей Faraday Future Штефан Краузе. Свой первый электромобиль он представил в сентябре 2019 года. Согласно данным Crunchbase, в компании работает около 350 человек.В конце 2022 года компания приобрела завод в Оклахоме. Там она планировала строить Lifestyle Vehicle (LV) и его грузовой вариант — Lifestyle Delivery Vehicle (LDV). В том же году Canoo сообщил о планах выйти на рынок Великобритании.В 2023 году компания получила $886 тысяч выручки по сравнению с нулевым выручкой в 2022 году, а чистый убыток тогда составил $302,6 млн.В январе 2024 года Canoo купила почти всё «новое или почти новое» оборудование американской Arrival Дениса Свердлова, в марте — большую часть производственных активов британского подразделения компании.#новости #canoo
Какой ужас, как все ужасно в загнивающем западе! я так и знал, россия лучшая страна на свете, а все остальные страны нам завидуют!
ой-ой-ой! вот дел у нас в стране нет, как читать каждые 5 минут свежую новость, как же там все плохо на загнивающем западе. видимо в нашей стране каждый день только радостные новости, только о ни почему-то никто нигде не пишет, раз мы новости своей страны игнорируем и пишем только о том, что происходит на западе!
Если и так всё хорошо то зачем писать банальности.
Пятилетка будет выполнена, рост неизбежен.
Какое-то уёбище на колёсах, простигосподи.
Фары прикольные, кресты
Честно говоря, я бы не стал покупать такой автомобиль. Мне лично, больше нравятся классические формы. Но с другой стороны, нужно привыкать к такому дизайну, так как через несколько лет это станет нормой.
Даже надпись не помогла!