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Карина Пардаева
Транспорт

В Бразилии приостановили строительство завода BYD из-за «рабских условий» для рабочих

Они работали сверх нормы, без медицинской помощи, у части из них отобрали паспорта.

  • Министерство труда Бразилии во время проверок, начавшихся ещё в ноябре 2024 года, установило, что свыше 160 рабочих подрядной компании Jinjiang Group трудились в «рабских условиях».
  • В отчёте ведомства говорится, что на стройплощадке не соблюдались минимальные стандарты безопасности, а условия проживания были «ужасными»: в одном помещении были кровати без матрасов, а на 31 работника приходилась всего одна ванная комната, при этом рабочий день начинался в 5:30.
  • Если работник увольнялся всего через полгода после трудоустройства, то оставался без оплаты: компания вычитала стоимость авиабилетов в Бразилию и обратно и не только.
  • К 26 декабря 2024 года BYD и Jinjiang должны отчитаться об устранении нарушений. Когда возобновят строительство завода — неизвестно.
  • BYD уже сообщила, что разорвала сотрудничество со строительной компанией Jinjiang, а также пообещала защитить субподрядчиков, а рабочих переселить в отели.
Минтруда Бразилии
Минтруда Бразилии
  • Для строительства завода в Бразилии компания BYD заключила контракты с тремя подрядчиками — Jinjiang Group, Open Steel и AE Corp.
  • 30 сентября 2024 года Министерство труда Бразилии начало расследование после анонимной жалобы на условия труда на стройплощадке BYD. Основные обвинения коснулись Jinjiang Group.
  • Во время проверки в ноябре 2024 года выяснилось, что рабочие трудились по 12 часов в день, семь дней в неделю. Многие из них работали без обуви и защитных касок, не имели доступа к чистой питьевой воде и пили воду из луж. В то же время условия труда для бразильских работников на этом же объекте были не такими «суровыми».

#новости #byd

2020
55
140 комментариев
Котик Котиков

А чего ожидать еще от китайцев. Они у себя на родине население так же эксплуатируют, как рабов

36
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Kirill Zaytcev

Если не знаешь, лучше промолчать, чем писать ерунду. У них самые лучшие условия труда, ни о какой эксплуатации и речи не может идти. То что они живут на работе, это правда, но при этом их обеспечивают всем необходимым

34
13
3
2
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Кузя

Это ты зря, эксперты VC расскажут тебе, что они там как сыр в масле катаются и получают огромные деньги

2
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DosRaven

Толи дело… стоп… то мексиканцев, то выходцев из других стран… ну в общем многим не повезло с «условиями» труда в этом светлом мире.

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Юрий Ковтун

Не бесплатно же, а за миска риса и кошка жена. Ну если серьёзно - культура такая, очень работящая

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Андрей Комягин

чувствуется американцы подсуетились и используют свой админ ресурс в борьбе с конкурентами.

11
1
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Sergey Grigorov

То есть американцы засунули под личиной китайской компании китайцев в бараки, отобрав паспорта? Или американцы воду у них отобрали? Ебанат.

9
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