В Бразилии приостановили строительство завода BYD из-за «рабских условий» для рабочих

Они работали сверх нормы, без медицинской помощи, у части из них отобрали паспорта.Министерство труда Бразилии во время проверок, начавшихся ещё в ноябре 2024 года, установило, что свыше 160 рабочих подрядной компании Jinjiang Group трудились в «рабских условиях».В отчёте ведомства говорится, что на стройплощадке не соблюдались минимальные стандарты безопасности, а условия проживания были «ужасными»: в одном помещении были кровати без матрасов, а на 31 работника приходилась всего одна ванная комната, при этом рабочий день начинался в 5:30.Если работник увольнялся всего через полгода после трудоустройства, то оставался без оплаты: компания вычитала стоимость авиабилетов в Бразилию и обратно и не только.К 26 декабря 2024 года BYD и Jinjiang должны отчитаться об устранении нарушений. Когда возобновят строительство завода — неизвестно.BYD уже сообщила, что разорвала сотрудничество со строительной компанией Jinjiang, а также пообещала защитить субподрядчиков, а рабочих переселить в отели.Минтруда БразилииДля строительства завода в Бразилии компания BYD заключила контракты с тремя подрядчиками — Jinjiang Group, Open Steel и AE Corp.30 сентября 2024 года Министерство труда Бразилии начало расследование после анонимной жалобы на условия труда на стройплощадке BYD. Основные обвинения коснулись Jinjiang Group.Во время проверки в ноябре 2024 года выяснилось, что рабочие трудились по 12 часов в день, семь дней в неделю. Многие из них работали без обуви и защитных касок, не имели доступа к чистой питьевой воде и пили воду из луж. В то же время условия труда для бразильских работников на этом же объекте были не такими «суровыми».#новости #byd
А чего ожидать еще от китайцев. Они у себя на родине население так же эксплуатируют, как рабов
Если не знаешь, лучше промолчать, чем писать ерунду. У них самые лучшие условия труда, ни о какой эксплуатации и речи не может идти. То что они живут на работе, это правда, но при этом их обеспечивают всем необходимым
Это ты зря, эксперты VC расскажут тебе, что они там как сыр в масле катаются и получают огромные деньги
Толи дело… стоп… то мексиканцев, то выходцев из других стран… ну в общем многим не повезло с «условиями» труда в этом светлом мире.
Не бесплатно же, а за миска риса и кошка жена. Ну если серьёзно - культура такая, очень работящая
чувствуется американцы подсуетились и используют свой админ ресурс в борьбе с конкурентами.
То есть американцы засунули под личиной китайской компании китайцев в бараки, отобрав паспорта? Или американцы воду у них отобрали? Ебанат.