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Карина Пардаева
Транспорт

«Делимобиль» разрешил пользователям выкупать автомобили после долгосрочной аренды

Тариф «Навсегда» доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани.

  • На старте программы можно выкупить Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Kia Rio X-Lin, сообщили в компании.
  • Покупатель может взять автомобиль в долгосрочную аренду с фиксированной еженедельной или ежемесячной платой, а затем выкупить его. Срок выкупа — три, четыре или пять лет. После автомобиль перейдёт в собственность пользователя.
  • При аренде машины по тарифу «Навсегда», сервис предоставит ОСАГО, а также годовую гарантию на двигатель и коробку передач.
  • После оформления выкупа у пользователя будет три дня на тест-драйв. В этот период он сможет изменить своё решение без доплат.
«Делимобиль» разрешил пользователям выкупать автомобили после долгосрочной аренды
«Делимобиль» разрешил пользователям выкупать автомобили после долгосрочной аренды
  • В «Делимобиле», что все автомобили проходят предпродажную подготовку, в том числе с них убирают специальную оклейку сервиса каршеринга. В будущем список доступных для выкупа моделей планируют расширить.
Станислав Андреев / «Делимобиль»
Станислав Андреев / «Делимобиль»

#новости #делимобиль

55
33
11
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40 комментариев
Griby Lenina

Полное название тарифа «Теперь это говно ваше. Навсегда»

38
5
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Dan

Битое, в салоне которого разве что бомжи не сношались (хотя не факт) и разумеется по цене новой машины 🤣

16
1
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vasiliy bykov

Мне еще ни один целый не попадался

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Vlad

В металлолом не пробовали сдавать?

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Лена Френч

Точно))

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Агафья

Вообще смысла не вижу, кому надо потасканное толпами ведро себе покупать?

6
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radioair

Вот-вот, разве что в такси куда-нибудь, на убой окончательный...

3
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