«Делимобиль» разрешил пользователям выкупать автомобили после долгосрочной аренды

Тариф «Навсегда» доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани.На старте программы можно выкупить Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Kia Rio X-Lin, сообщили в компании.Покупатель может взять автомобиль в долгосрочную аренду с фиксированной еженедельной или ежемесячной платой, а затем выкупить его. Срок выкупа — три, четыре или пять лет. После автомобиль перейдёт в собственность пользователя.При аренде машины по тарифу «Навсегда», сервис предоставит ОСАГО, а также годовую гарантию на двигатель и коробку передач.После оформления выкупа у пользователя будет три дня на тест-драйв. В этот период он сможет изменить своё решение без доплат.В «Делимобиле», что все автомобили проходят предпродажную подготовку, в том числе с них убирают специальную оклейку сервиса каршеринга. В будущем список доступных для выкупа моделей планируют расширить.Станислав Андреев / «Делимобиль»В октябре 2024-го «Яндекс Драйв» и «Ситидрайв» запустили возможность выкупа автомобилей после длительной аренды.#новости #делимобиль
Полное название тарифа «Теперь это говно ваше. Навсегда»
Битое, в салоне которого разве что бомжи не сношались (хотя не факт) и разумеется по цене новой машины 🤣
Мне еще ни один целый не попадался
В металлолом не пробовали сдавать?
Точно))
Вообще смысла не вижу, кому надо потасканное толпами ведро себе покупать?
Вот-вот, разве что в такси куда-нибудь, на убой окончательный...