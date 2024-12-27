Jinjiang Group опровергла обвинения в создании «рабских условий» для рабочих на заводе BYD в Бразилии

К ситуации подключилось посольство Китая в Бразилии.Jinjiang Group утверждает, что обвинения возникли из-за недопонимания, вызванного культурными различиями и языковым барьером, а вопросы бразильских властей были «провокационными», пишет Reuters.В качестве доказательства компания опубликовала видео, на котором группа китайских рабочих на камеру зачитывает письмо, якобы подписанное всеми рабочими.В письме, в частности, говорилось о том, что 107 человек передали свои паспорта компании для получения временного удостоверения личности в Бразилии. Бразильские инспекторы труда заявляли, что компания изъяла у трудящихся их паспорта.Генеральный менеджер по брендингу и связям с общественностью концерна BYD Ли Юньфэй разместил заявление подрядчика в своих соцсетях. По его мнению, «иностранные силы» и некоторые китайские СМИ намеренно «очерняют китайский бренд», чтобы «подорвать» отношения между Китаем и Бразилией.26 декабря 2024-го бразильские органы по вопросам труда заявили, что эти рабочие стали жертвами торговли людьми. Однако подробностей они не раскрыли. Представители бразильской прокуратуры сообщили, что планируют провести повторную встречу с представителями компаний 7 января 2025 года, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.Unsplash30 сентября 2024 года Министерство труда Бразилии начало расследование после анонимной жалобы на условия труда на стройплощадке BYD. Основные обвинения коснулись Jinjiang Group.Во время проверки в ноябре 2024 года выяснилось, что рабочие трудились по 12 часов в день, семь дней в неделю. Многие из них работали без обуви и защитных касок, не имели доступа к чистой питьевой воде и пили воду из луж.23 декабря 2024-го в Бразилии приостановили строительство завода BYD из-за «рабских условий» для рабочих. BYD тогда сообщила, что разорвала сотрудничество со строительной компанией Jinjiang, а также пообещала защитить субподрядчиков, а рабочих переселить в отели.#новости #byd
Работать 12 часов в день, семь дней в неделю, без обуви и защитных касок, без доступа к чистой питьевой воде, а также пить воду из луж - это культурная особенность китайцев, уходящая вглубь веков. Поэтому никаких проблем нет и быть не может.
Выпил с утра воду из лужи — день будет удачный.
Народная китайская мудрость.
Почему этого нет на официальном сайте минтруда штата бразильского? Откуда эти дополнения, от покусанных журналистов, которым нужно именно так освятить и это преподносят как правду без вариантов.
21 век, доступны множество информационных ресурсов и просто квест взять переводчик и найти информацию на основе которой журналист высрал свою статью видимо очень сложно.
Как вот это превратилось в "из луж"?
"Os trabalhadores consumiam água diretamente da torneira, sem tratamento, inclusive levando-a em garrafas para o local de trabalho."
У нас это тоже нормальные условия считается
обвинения возникли из-за недопонимания, вызванного культурными различиямиКультура рабская просто, а вы тут с обвинениями
Сиесты нет, вина за обедом нельзя, покурить (по нашему, по бразильски) нельзя.
Рабский труд! Пьем из луж!
Просто латиносы – ленивые жопы которые не хотят работать по 12 часов в день, семь дней в неделю на благо своей страны.