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Карина Пардаева
Транспорт

Jinjiang Group опровергла обвинения в создании «рабских условий» для рабочих на заводе BYD в Бразилии

К ситуации подключилось посольство Китая в Бразилии.

  • Jinjiang Group утверждает, что обвинения возникли из-за недопонимания, вызванного культурными различиями и языковым барьером, а вопросы бразильских властей были «провокационными», пишет Reuters.

  • В качестве доказательства компания опубликовала видео, на котором группа китайских рабочих на камеру зачитывает письмо, якобы подписанное всеми рабочими.

  • В письме, в частности, говорилось о том, что 107 человек передали свои паспорта компании для получения временного удостоверения личности в Бразилии. Бразильские инспекторы труда заявляли, что компания изъяла у трудящихся их паспорта.
  • Генеральный менеджер по брендингу и связям с общественностью концерна BYD Ли Юньфэй разместил заявление подрядчика в своих соцсетях. По его мнению, «иностранные силы» и некоторые китайские СМИ намеренно «очерняют китайский бренд», чтобы «подорвать» отношения между Китаем и Бразилией.
  • 26 декабря 2024-го бразильские органы по вопросам труда заявили, что эти рабочие стали жертвами торговли людьми. Однако подробностей они не раскрыли. Представители бразильской прокуратуры сообщили, что планируют провести повторную встречу с представителями компаний 7 января 2025 года, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.
Unsplash
Unsplash
  • 30 сентября 2024 года Министерство труда Бразилии начало расследование после анонимной жалобы на условия труда на стройплощадке BYD. Основные обвинения коснулись Jinjiang Group.
  • Во время проверки в ноябре 2024 года выяснилось, что рабочие трудились по 12 часов в день, семь дней в неделю. Многие из них работали без обуви и защитных касок, не имели доступа к чистой питьевой воде и пили воду из луж.
  • 23 декабря 2024-го в Бразилии приостановили строительство завода BYD из-за «рабских условий» для рабочих. BYD тогда сообщила, что разорвала сотрудничество со строительной компанией Jinjiang, а также пообещала защитить субподрядчиков, а рабочих переселить в отели.

#новости #byd

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46 комментариев
Слегка Придурковатый

Работать 12 часов в день, семь дней в неделю, без обуви и защитных касок, без доступа к чистой питьевой воде, а также пить воду из луж - это культурная особенность китайцев, уходящая вглубь веков. Поэтому никаких проблем нет и быть не может.

11
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Griby Lenina

Выпил с утра воду из лужи — день будет удачный.
Народная китайская мудрость.

5
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liorilaine

Почему этого нет на официальном сайте минтруда штата бразильского? Откуда эти дополнения, от покусанных журналистов, которым нужно именно так освятить и это преподносят как правду без вариантов.
21 век, доступны множество информационных ресурсов и просто квест взять переводчик и найти информацию на основе которой журналист высрал свою статью видимо очень сложно.
Как вот это превратилось в "из луж"?
"Os trabalhadores consumiam água diretamente da torneira, sem tratamento, inclusive levando-a em garrafas para o local de trabalho."

1
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Анна К

У нас это тоже нормальные условия считается

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Твердыня

обвинения возникли из-за недопонимания, вызванного культурными различиямиКультура рабская просто, а вы тут с обвинениями

9
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S.Capusta

Сиесты нет, вина за обедом нельзя, покурить (по нашему, по бразильски) нельзя.
Рабский труд! Пьем из луж!

1
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Иванов Иван

Просто латиносы – ленивые жопы которые не хотят работать по 12 часов в день, семь дней в неделю на благо своей страны.

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