«Не мешайте людям тратить деньги на нашей территории»: глава аэропорта Пулково — о привлечении иностранцев и инвестиций

Мы строим аэропорты на свой страх и риск и никогда не знаем, что сделают авиакомпании в ближайшие 20 лет. Это справедливо? <...>

Никто не хочет гарантировать трафик на 10-15 лет. А это возможно. Когда на Западе строят терминалы, инвесторы садятся с базовым перевозчиком за полётную сетку. Иногда подсаживается государство, которое понимает, что за терминалом подтянется создание новых рабочих мест, поступление налогов — и всё это упаковывается в единое соглашение на троих.