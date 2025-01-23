«Не мешайте людям тратить деньги на нашей территории»: глава аэропорта Пулково — о привлечении иностранцев и инвестиций

Мы строим аэропорты на свой страх и риск и никогда не знаем, что сделают авиакомпании в ближайшие 20 лет. Это справедливо? <...>
Никто не хочет гарантировать трафик на 10-15 лет. А это возможно. Когда на Западе строят терминалы, инвесторы садятся с базовым перевозчиком за полётную сетку. Иногда подсаживается государство, которое понимает, что за терминалом подтянется создание новых рабочих мест, поступление налогов — и всё это упаковывается в единое соглашение на троих.
Не мешайте людям тратить деньги на нашей территорииСначала подумал, что он про конские цены на еду и напитки в аэропорту
Наверно дешевле купить проход в бизнес-зал, чем пообедать в кафе
Он про автомат с Z-атрибутикой от Марго Симоньян. Туристы опустошают его нон-стоп.
С языка снял 😁
По идее, если будут больше ввозить денег, будут больше тратить
о привлечении иностранцев и инвестиций на развитиеФантазёр, ты меня называла.
Ну понравилось им цап-царапом заниматься, дай помечтать людям.