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Полина Лааксо
Транспорт

«Не мешайте людям тратить деньги на нашей территории»: глава аэропорта Пулково — о привлечении иностранцев и инвестиций

Тезисы из интервью гендиректора ООО «Воздушные ворота Северной столицы» Леонида Сергеева.

Леонид Сергеев. Источник фото: Пулково
Леонид Сергеев. Источник фото: Пулково

Про поток на международных и внутренних линиях

  • В 2024 году петербургский аэропорт обслужил 21 млн пассажиров. Из них 4,1 млн (20%) — пассажиры международных линий.
  • Лидеры среди международных направлений —Анталья, Стамбул и Минск. Объём перевозок с Китаем «увеличился втрое» и должен продолжить рост за счёт новых рейсов в Санью и Хайкоу.

Про «либерализацию сообщения» с Ближним Востоком

  • Неготовность Минтранса «идти на либерализацию воздушного сообщения между Санкт-Петербургом и Ближним Востоком» занижает статистику аэропорта, но есть и другие негативные факторы.

Пора решать вопрос с безвизовым въездом и платёжными системами. Сумма $10 тысяч наличными, которая доступна для ввоза в Россию без декларирования, для обеспеченных жителей ОАЭ, Китая, для всего восточного блока стран недостаточна. Не надо мешать людям тратить деньги на нашей территории. Нужен пересмотр этой планки.

Леонид Сергеев
  • Санкт-Петербург хорошо знаком туристам из Европы, поскольку «исторически был тесно связан» с ней. Однако чтобы привлекать людей из других регионов, нужно прикладывать «больше усилий». Как вариант — продвигаться через «короткие и живые сообщения в формате TikTok, которыми легко делиться». Затраты не самые большие, а «окупятся многократно».
  • Целевые рынки — арабские страны, Китай и Индия. Привлечение туристов из последней — «задача со звёздочкой», потому что у страны нет самолётов «вне лизинга», которые могли бы летать в Россию. Значит, «привлекать» нужно через транзитные точки — например, через Абу-Даби рейсами Etihad.

Пора определить три кластера притяжения и продвигать их как предложение на этих рынках. Москва — финансовый кластер, Санкт-Петербург — культурный. Третий, природный: Байкал, Алтай, Камчатка, Владивосток. Из этих точек туристам будет доступен и интересен разлёт в другие города.

Леонид Сергеев

Про поиск денег на инвестпроекты аэропортов

  • Сергеев считает, что развивать гавани нужно в государственно-частном партнёрстве. Государство получает инвесторов, которые «знают цену деньгам и умеют делать бизнес», а инвесторам дают защиту в виде продления инвестиционных тарифов с пяти до 20 лет.
  • В ответ на замечание, что «аэропортам грех прибедняться», поскольку их маржинальность выше, чем у авиакомпаний, директор напомнил: перевозчики могут повышать цены на билеты в зависимости от сезона и загрузки, в то время как «аэропорты зарегулированы в базовых тарифах полностью».

Мы строим аэропорты на свой страх и риск и никогда не знаем, что сделают авиакомпании в ближайшие 20 лет. Это справедливо? <...>

Никто не хочет гарантировать трафик на 10-15 лет. А это возможно. Когда на Западе строят терминалы, инвесторы садятся с базовым перевозчиком за полётную сетку. Иногда подсаживается государство, которое понимает, что за терминалом подтянется создание новых рабочих мест, поступление налогов — и всё это упаковывается в единое соглашение на троих.

Леонид Сергеев

Про изменения, которые принесёт запуск ВСМ

  • Запустить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) между Санкт-Петербургом и Москвой хотят в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Предполагаемая стоимость билета — 8900 рублей.
  • Пулково допускает, что после запуска ВСМ может столкнуться с перетоком около 2 млн пассажиров в год. Но глава аэропорта рассчитывает, что избежать потерь поможет как программа «Аэрофлот Шаттл», так и более низкие цены на авиабилеты (по данным «Авиасейлс», в январе 2025 года улететь из Санкт-Петербурга в Москву можно за 2000-3500 рублей — vc.ru).

Про автоматизацию в аэропорту Пулково

  • В течение трёх лет руководство хочет запустить беспилотный транспорт. Команда уже съездила в Китай, чтобы изучить, как такие инициативы реализованы в Гонконге и Чжэнчжоу.
  • Потребуются цифровые карты, с чем справятся «Яндекс» и «Сбер», а также контроллеры, которые соединяют систему управления с командным пунктом, системой аналитики и GPS. Потом останется только «обвесить» уже имеющиеся машины сенсорами, лидарами, парктрониками и камерами.

Средний подобный комплект обойдётся примерно в 3,2 млн рублей, но он же обеспечит рост производительности труда на 35%. Если распространить опыт по отрасли, совокупно, по нашим расчётам, это принесёт до 70 млрд рублей экономии в год.

Леонид Сергеев
  • Проблем, с которыми сталкиваются, например, роверы-доставщики, возникать не должно. Аэропорт — закрытая территория с «гладкими ровными поверхностями, без резких поворотов, выездов и интенсивного трафика». Правила «легко просчитать».
  • Риски инцидентов также можно свести к минимуму, установив «две-три системы защиты» в ПО. К тому же лидары распознают объекты в темноте или траве «гораздо лучше людей», говорит Сергеев.
  • Сначала думают автоматизировать подачу телетрапа, уборку снега и антиоблединительной жидкости, чтобы человек «не крутился 12 часов в заданном восьмиугольнике». Уже потом возьмутся за багажные тягачи, патрули и шаттлы.

#пулково #новости #санктпетербург

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55 комментариев
Максим Исаев

Не мешайте людям тратить деньги на нашей территорииСначала подумал, что он про конские цены на еду и напитки в аэропорту

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Vitaly Tolstykh

Наверно дешевле купить проход в бизнес-зал, чем пообедать в кафе

6
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Капитан Оче Видность

Он про автомат с Z-атрибутикой от Марго Симоньян. Туристы опустошают его нон-стоп.

3
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Rng

С языка снял 😁

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Erofeev

По идее, если будут больше ввозить денег, будут больше тратить

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Вадим Д.

о привлечении иностранцев и инвестиций на развитиеФантазёр, ты меня называла.

19
1
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Бот ЦИПсО #66213

Ну понравилось им цап-царапом заниматься, дай помечтать людям.

6
1
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