«Аэрофлот» запустил возможность переоформлять билеты по программе «Шаттл» в онлайне

Она охватывает полёты между Москвой и Санкт-Петербургом и позволяет бесплатно «пересаживаться» на ближайшие рейсы.Раньше за обменом нужно было обращаться к сотруднику за стойкой регистрации или в колл-центр. Теперь можно внести изменения в разделе «Управление бронированием» или через чат-бота на сайте, рассказала компания.Поменять можно «любой билет, за исключением тарифа "Эконом Лайт"» — это самый бюджетный тариф из десяти представленных в программе.Источник фото: «Аэрофлот»Программу «Аэрофлот Шаттл» запустили в 2024 году. Интервал рейсов между аэропортами Пулково и Шереметьево — от 15 минут. Из аэропорта Внуково или туда — от 30 минут.Пассажир может «пересесть» на другой рейс не позднее чем за 40 минут до запланированного вылета. Например, если приехал в аэропорт слишком рано или заранее понял, что опаздывает.«Новый» рейс должен отправляться в пределах 12 часов до изначально выбранного вылета или 12 часов после него.#аэрофлот #аэропорты #новости
"Поменять можно «любой билет, за исключением тарифа "Эконом Лайт"
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После этого 95% жителей России перестали считать новость полезной
В основном только этим тарифом летаем
Вау, вот это инновации
Чего бы и нет
Всё равно каждые 15 минут летают