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Полина Лааксо
Путешествия

«Аэрофлот» запустил возможность переоформлять билеты по программе «Шаттл» в онлайне

Она охватывает полёты между Москвой и Санкт-Петербургом и позволяет бесплатно «пересаживаться» на ближайшие рейсы.

  • Раньше за обменом нужно было обращаться к сотруднику за стойкой регистрации или в колл-центр. Теперь можно внести изменения в разделе «Управление бронированием» или через чат-бота на сайте, рассказала компания.
  • Поменять можно «любой билет, за исключением тарифа "Эконом Лайт"» — это самый бюджетный тариф из десяти представленных в программе.
Источник фото: «Аэрофлот»
Источник фото: «Аэрофлот»
  • Программу «Аэрофлот Шаттл» запустили в 2024 году. Интервал рейсов между аэропортами Пулково и Шереметьево — от 15 минут. Из аэропорта Внуково или туда — от 30 минут.
  • Пассажир может «пересесть» на другой рейс не позднее чем за 40 минут до запланированного вылета. Например, если приехал в аэропорт слишком рано или заранее понял, что опаздывает.
  • «Новый» рейс должен отправляться в пределах 12 часов до изначально выбранного вылета или 12 часов после него.

#аэрофлот #аэропорты #новости

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2
1
4 комментария
Суцкевер Семен - Fond&Flow

"Поменять можно «любой билет, за исключением тарифа "Эконом Лайт"
_
После этого 95% жителей России перестали считать новость полезной

4
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Городищев

В основном только этим тарифом летаем

2
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htuNLiit

Вау, вот это инновации

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Максим Ц.

Чего бы и нет
Всё равно каждые 15 минут летают

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