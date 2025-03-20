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Полина Лааксо
Транспорт

«Яндекс Go» запустил виртуальную очередь для пассажиров «Эконома» — она включается при пиковом спросе

Например, после концертов и спортивных матчей.

  • Очередь формируется автоматически. Первыми уедут те, кто быстрее сделал заказ, рассказали в компании.
  • Позиция в очереди показывается в приложении. Если пассажир не захочет ждать — сможет выбрать тариф подороже, но зато без ожидания. За счёт того, что часть пользователей так и поступит, спрос на «Эконом» упадёт, количество свободных водителей начнёт расти, а цена поездки — снижаться.
  • Функцию анонсировали ещё в декабре 2024 года и тестировали в некоторых городах-миллионниках после массовых мероприятий. Очередь могла превышать 100 заказов, но «в среднем» машины назначали в пределах 10 минут.
Скриншоты «Яндекса»
Скриншоты «Яндекса»

#новости #яндекстакси

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