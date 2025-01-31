РБК: на складах в России скопилось около 700 тысяч машин — почти в два раза больше, чем на начало 2024 года

Продавцы опасаются падения спроса и уже обратились за помощью в Минпромторг.О более 700 тысячах машин на складах РБК рассказал источник на рынке. На начало 2024 года скопившихся машин было в два раза меньше — примерно 400 тысяч. Больше половины (52%) — российские машины, остальное — импорт.В «Автостате» говорят о примерно 600 тысячах машин в «стоках». Это рекордный показатель как минимум с 2020 года, когда из-за пандемии Covid-19 появились проблемы с логистикой, а спрос превышал предложение.Из текущих остатков 500 тысяч машин приходится на легковые автомобили, из которых более 400 тысяч — автомобили китайского происхождения, 100 тысяч — российские. Ещё около 100 тысяч — коммерческие автомобили, средние и тяжёлые грузовики и автобусы. В «АвтоСпецЦентр» считают, что запасы новых только легковых автомобилей на начало 2025 года составляли 400-500 тысяч штук.Источник: AutonewsВ предыдущий раз такое затоваривание было во времена кризиса 2008 года. Тогда производство составило 1,7 млн автомобилей, а через год, в 2009-м, упало на 60%, до 723,2 тысяч единиц, говорят в «Автостате». По их прогнозу, спад рынка новых легковых автомобилей в 2025 году по базовому сценарию может составить до 10% или 1,42-1,43 млн штук, в пессимистичном — снижение до 20% или порядка 1,25 млн машин. В «Рольфе» ожидают падение спроса до 1,3 млн машин при базовом сценарии.У дистрибьюторов легковых авто склады избыточны, и они «давят» на всех, в первую очередь — на дилеров. Под «угрозой» находятся все, кто пользуется кредитами. Большинство компаний брали кредиты на развитие бизнеса, закладывая окупаемость на четыре-шесть лет вперёд, а дилеры строили центры, рассчитывая вернуть инвестиции после пяти лет. Сейчас же они могут оказаться не способны выплачивать кредиты. На фоне этого дилеры проводят ревизию бизнеса и портфеля марок — от нерентабельных будут отказываться. Кроме того, дилеры не будут инвестировать в продажи марки, которая не сможет предложить «разумный» бизнес-план на квартал. Также закроются центры, где послепродажное обслуживание не компенсирует затраты на содержание здания. Риски банкротства есть и для дилеров «небольшого калибра», у которых нет разветвлённой сети салонов.Дилеры уже обратились к Минпромторгу с просьбой урегулировать «наплыв» китайских брендов и «донастроить» прогнозирование рынка в части спроса на автомобили.Таня БоброваТранспорт17 янв«Вменяемому человеку купить машину рука не поднимается»: у петербургских дилеров скопились тысячи нераспроданных китайских автомобилей Одна из причин — желание «затовариться» перед повышением ставки утильсбора.#новости #машины
"Дилеры уже обратились к Минпромторгу"
Засуетились, сволочи. Закрывайтесь нахуй, ненасытные пидарасы.
Да хуюшки) Вы б еще девелоперам закрыться предложили. Народ хомяк продолжает нести деньги - с чего закрываться?
В смысле дилеры зажрались?!
Так маржа дилеров не так велика, львиная доля в стоимости это утильсбор, ндс и пошлины, а это уже вопросы к минпромторгу и правительству.
Правительство этими утилями набивает себе бюджет (В 2024 году государственный бюджет России получил значительное пополнение за счет утилизационного сбора, который составил более одного триллиона рублей) и типа подталкивают производителей идти в россию и строить заводы, но долбоебы видимо закончились и с цапцарапычем дел иметь не хотят.
Поэтому это тупо налог дополнительный на расиян желающих купить себе авто.
Ага, так они и закроются прям))
Так они закупились перед повышением налогов и пошлин. Так что в новости ничего сверхъестественного нет.
Этот ты про банки и ЦБ с его ставкой?
При продаже автомобиля именно они больше всех имеют долю...
Хрен они закроются, как обычно на потребителе всё отразится