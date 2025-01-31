Штраф за хождение без рубашки и залог в $900: что входило в договоры рабочих, трудившихся «в рабских условиях» на строящемся заводе BYD в Бразилии — Reuters

С некоторыми контракты и вовсе не заключали.Reuters ознакомилось с трудовыми договорами, которые заключали рабочие. Платили им по $70 (6860 рублей по курсу ЦБ на 30 января 2025 года) за десятичасовую смену — по данным издания, это выше, чем минимальная оплата во многих регионах Китая.Но перед устройством на работу требовалось внести залог в $900 (88,2 тысячи рублей), отдать работодателю паспорт, а большую часть зарплаты переводить в Китай (большинство рабочих — китайцы). Вернуть залог можно было только через полгода работы.Кроме этого, у работодателя было право в одностороннем порядке продлевать трудовой контракт на полгода, а также взимать штрафы в 200 юаней (2674 рубля) за ругань, ссоры или хождение без рубашки на территории стройки или в жилых помещениях.При этом некоторые работали без договоров, а другие подписали их только через «несколько месяцев» работы.Вид на строительную площадку BYD. Источник: Reuters30 сентября 2024 года Минтруд Бразилии начал расследование после анонимной жалобы на условия труда на стройплощадке BYD. Основные обвинения коснулись подрядчика — Jinjiang Group.Во время проверки в ноябре 2024 года выяснилось, что рабочие трудились по 12 часов в день, семь дней в неделю. Многие из них работали без обуви и защитных касок, не имели доступа к чистой питьевой воде и пили воду из луж.23 декабря 2024-го в Бразилии приостановили строительство завода BYD из-за «рабских условий» для рабочих. Китайский автопроизводитель тогда сообщил, что разорвал сотрудничество с Jinjiang. Также он пообещал защитить субподрядчиков, а рабочих переселить в отели. Jinjiang же заявила, что обвинения возникли из-за «недопонимания, вызванного культурными различиями и языковым барьером».#новости #byd
Этот неловкий момент, когда рабские условия в Бразилии почти идентичны обычным рабочим будням в глубинке..
тоже воду из лужи пьете? переезжайте в Россию, вам хоть из крана дадут попить
Где в глубинке в день платят по 80 баксов?
Ну если бы в глубинке платили по 8000 рублей за 10 часов... То на "рабские" условия можно бы и согласиться
Jinjiang же заявила, что обвинения возникли из-за «недопонимания, вызванного культурными различиями и языковым барьером».- Он пьёт воду из лужи.
- Это не лужа, сэр. Это озеро с талой водой из Альп. Сэр.
- А, ну ладно.
Если кто-то еще не понял «китайское экономическое чудо» построено на рабском труде
Как, собственно, и многие другие "экономические чуда" Азии. За всеми ними всегда приходит всеобщее выгорание и падение рождаемости.