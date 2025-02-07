Changan и «Автотор» ведут переговоры о запуске контрактной сборки машин китайского бренда в Калининграде — «Ведомости»

Changan ещё не наладил сборку в России или Беларуси в отличие от других китайских автоконцернов с «большими» объёмами продаж в стране. На каком этапе находятся переговоры и какие модели могли бы производить на заводе «Автотора», источники «Ведомостей» не уточнили. Всего в России представлены 12 моделей бренда.Некоторые участники рынка считают решение «очевидным» — оно позволит производителю оптимизировать затраты в условиях индексации утильсбора.Источник фото: «Авто.ру»По итогам 2024 года в России продали 106,1 тысячи автомобилей Changan — это в 2,2 раза больше год к году. Производитель занял пятое место по продажам в стране с долей рынка в 6,8%. В Китае он тоже входит в пятёрку лидеров.У другого китайского автопроизводителя — Haval — есть завод в Тульской области. Chery и Exeed выпускают на мощностях AGR Automotive Group и «Автодома». Часть моделей Geely собирают в том числе в Беларуси.Таня БоброваТранспорт17 янв«Вменяемому человеку купить машину рука не поднимается»: у петербургских дилеров скопились тысячи нераспроданных китайских автомобилей Одна из причин — желание «затовариться» перед повышением ставки утильсбора.#новости #changan #автотор
❌ Наладить свое производство+ уменьшить цены на отечественный автопром
✅ Запустить производство китайский машин
Комментаторы ВС: зачем пытаться воскресить труп? Раз не умеем делать машины, то закрывать заводы нахер и не мучать людей.
Те же комментаторы ВС: зачем нам китайские машины? Свои надо делать.
По пути наименьшего сопротивления...
Забавно
Это инвестиции в нашу страну, есть спрос - есть и денюшка. Не гос-во же за бюджетные деньги запустит это производство.
Теперь шкала от лучшего к худшему на вторичном рынке выглядит так:
1. Немец-японец
2. Остальные иномарки
3. Иномарка русской сборки
4. Китаец
5. Отечественный автопром
6. Китаец русской сборки
Китайские немцы ещё
1. А Haval, который уже лет 5 собирают в РФ к какому пункту относится?
2. Остальные иномарки - это какие? Корейцы уже стали иномарками? Какая короткая память у ВСшников.