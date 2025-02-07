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Полина Лааксо
Транспорт

Changan и «Автотор» ведут переговоры о запуске контрактной сборки машин китайского бренда в Калининграде — «Ведомости»

Changan ещё не наладил сборку в России или Беларуси в отличие от других китайских автоконцернов с «большими» объёмами продаж в стране.

  • На каком этапе находятся переговоры и какие модели могли бы производить на заводе «Автотора», источники «Ведомостей» не уточнили. Всего в России представлены 12 моделей бренда.
  • Некоторые участники рынка считают решение «очевидным» — оно позволит производителю оптимизировать затраты в условиях индексации утильсбора.
Источник фото: «Авто.ру»
Источник фото: «Авто.ру»
  • По итогам 2024 года в России продали 106,1 тысячи автомобилей Changan — это в 2,2 раза больше год к году. Производитель занял пятое место по продажам в стране с долей рынка в 6,8%. В Китае он тоже входит в пятёрку лидеров.
  • У другого китайского автопроизводителя — Haval — есть завод в Тульской области. Chery и Exeed выпускают на мощностях AGR Automotive Group и «Автодома». Часть моделей Geely собирают в том числе в Беларуси.
Таня Боброва
Транспорт
«Вменяемому человеку купить машину рука не поднимается»: у петербургских дилеров скопились тысячи нераспроданных китайских автомобилей

Одна из причин — желание «затовариться» перед повышением ставки утильсбора.

#новости #changan #автотор

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23 комментария
Суцкевер Семен - Fond&Flow

❌ Наладить свое производство+ уменьшить цены на отечественный автопром
✅ Запустить производство китайский машин

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new_comment

Комментаторы ВС: зачем пытаться воскресить труп? Раз не умеем делать машины, то закрывать заводы нахер и не мучать людей.
Те же комментаторы ВС: зачем нам китайские машины? Свои надо делать.

3
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Ro

По пути наименьшего сопротивления...

1
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Дмитрий Неизвестный

Забавно
Это инвестиции в нашу страну, есть спрос - есть и денюшка. Не гос-во же за бюджетные деньги запустит это производство.

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Griby Lenina

Теперь шкала от лучшего к худшему на вторичном рынке выглядит так:
1. Немец-японец
2. Остальные иномарки
3. Иномарка русской сборки
4. Китаец
5. Отечественный автопром
6. Китаец русской сборки

5
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Сергей Д.

Китайские немцы ещё

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new_comment

1. А Haval, который уже лет 5 собирают в РФ к какому пункту относится?
2. Остальные иномарки - это какие? Корейцы уже стали иномарками? Какая короткая память у ВСшников.

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