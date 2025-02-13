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Полина Лааксо
Транспорт

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о сертификации российских аналогов неоригинальных авиазапчастей

Требования к изготовителям установят федеральными правилами.

  • Законопроект предлагает дать Росавиации право одобрять производство и установку альтернативных комплектующих гражданской авиатехники. Его цель — ускорить развитие российского выпуска так называемых PMA-компонентов в условиях дефицита иностранных расходников.
  • Дефицит вызван санкциями и вряд ли разрешится «в ближайшее время», пишут авторы поправок. И если закон «будет "догонять" потребность» отрасли, высок риск, что вместо «цивилизованного рынка» сформируется «серый».
  • Текущие положения позволяют использовать неоригинальные запчасти, но импортные — например, из Китая и Ирана. За счёт этого у зарубежных производителей есть преимущество перед предприятиями из России.
  • Поправки ко второму чтению должны подготовить к 14 марта 2025 года. Кабмин в своём отзыве отмечал, что в законе стоит определить, как будут одобрять запчасти, какие требования предъявят к производителям и кто профинансирует увеличение штата Росавиации, чтобы она могла заниматься сертификацией.
Источник фото: «РИА Новости»
Источник фото: «РИА Новости»
  • В феврале 2022 года ЕС запретил поставку в Россию самолётов и запчастей — санкции затронули и технику, сданную в лизинг. Росавиация рекомендовала компаниям с судами в иностранных реестрах прекратить полёты за границу. Сами компании начали переводить их в российский реестр.
  • В мае Bloomberg рассказывало, что из-за дефицита запчастей «Аэрофлоту» придётся разбирать на них суда Boeing и Airbus. В августе СМИ узнали, что компании уже приступили к разборке.

#новости #самолеты

5
8 комментариев
Валентина Mишина

Перед покупкой билетов уточняйте комплектующие

5
2
Ответить
Big Lebovvski (Владислав)

Что то мне вообще летать расхотелось.

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Что-то там про имя и машину

И так сойдет (с)

3
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E. K.

Вместо тысячи обещанных своих - только одно кхе-кхе

1
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Zamir Saidov

Так можно что ли

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Вадим Д.

А там и «отечественные» самолёты многими тыщами подоспеют. Сертифицированные из отходов.

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Бот ЦИПсО #66213

Это какие аналоги? Компас и бумажная карта вместо оригинальной системы навигации?

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