Госдума одобрила в первом чтении законопроект о сертификации российских аналогов неоригинальных авиазапчастей

Требования к изготовителям установят федеральными правилами.Законопроект предлагает дать Росавиации право одобрять производство и установку альтернативных комплектующих гражданской авиатехники. Его цель — ускорить развитие российского выпуска так называемых PMA-компонентов в условиях дефицита иностранных расходников.Дефицит вызван санкциями и вряд ли разрешится «в ближайшее время», пишут авторы поправок. И если закон «будет "догонять" потребность» отрасли, высок риск, что вместо «цивилизованного рынка» сформируется «серый».Текущие положения позволяют использовать неоригинальные запчасти, но импортные — например, из Китая и Ирана. За счёт этого у зарубежных производителей есть преимущество перед предприятиями из России.Поправки ко второму чтению должны подготовить к 14 марта 2025 года. Кабмин в своём отзыве отмечал, что в законе стоит определить, как будут одобрять запчасти, какие требования предъявят к производителям и кто профинансирует увеличение штата Росавиации, чтобы она могла заниматься сертификацией.Источник фото: «РИА Новости»В феврале 2022 года ЕС запретил поставку в Россию самолётов и запчастей — санкции затронули и технику, сданную в лизинг. Росавиация рекомендовала компаниям с судами в иностранных реестрах прекратить полёты за границу. Сами компании начали переводить их в российский реестр.В мае Bloomberg рассказывало, что из-за дефицита запчастей «Аэрофлоту» придётся разбирать на них суда Boeing и Airbus. В августе СМИ узнали, что компании уже приступили к разборке.#новости #самолеты
Перед покупкой билетов уточняйте комплектующие
Что то мне вообще летать расхотелось.
И так сойдет (с)
Вместо тысячи обещанных своих - только одно кхе-кхе
Так можно что ли
А там и «отечественные» самолёты многими тыщами подоспеют. Сертифицированные из отходов.
Это какие аналоги? Компас и бумажная карта вместо оригинальной системы навигации?