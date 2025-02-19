Ford лишит бонусов половину менеджеров среднего звена — Reuters

Чтобы снизить расходы и повысить производительность.Компания в 2025 году лишит бонусов в виде акций 1650 из 3300 менеджеров среднего звена, пишет Reuters со ссылкой на источники.По словам собеседников издания, обычно выплаты по акциям происходят в марте. Руководство поручило топ-менеджерам определить, кто из подчинённых останется без премий.В Ford объясняют решение желанием поощрить наиболее продуктивных сотрудников. Аналитик Morningstar Дэвид Уистон называет это «способом заставить уволиться часть персонала», учитывая, что решение затрагивает только менеджеров среднего звена.Sylvia Jarrus / The New York TimesНа протяжении нескольких лет гендиректор Ford Джим Фарли говорит, что компания «переживает фундаментальную трансформацию», чтобы стать более конкурентоспособной по сравнению с американскими и китайскими автопроизводителями.При этом акции Ford за последний год упали на 23%, в то время как General Motors выросли на 23% за счёт сокращения расходов и увеличению прибыли, отмечает Reuters.Дополнительные трудности создаёт повышение тарифов на импорт из Мексики, что может повлиять на продажи Mustang Mach-E, Bronco Sport и Maverick.#новости #ford