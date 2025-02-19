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Карина Пардаева
Транспорт

Ford лишит бонусов половину менеджеров среднего звена — Reuters

Чтобы снизить расходы и повысить производительность.

  • Компания в 2025 году лишит бонусов в виде акций 1650 из 3300 менеджеров среднего звена, пишет Reuters со ссылкой на источники.
  • По словам собеседников издания, обычно выплаты по акциям происходят в марте. Руководство поручило топ-менеджерам определить, кто из подчинённых останется без премий.
  • В Ford объясняют решение желанием поощрить наиболее продуктивных сотрудников. Аналитик Morningstar Дэвид Уистон называет это «способом заставить уволиться часть персонала», учитывая, что решение затрагивает только менеджеров среднего звена.
Sylvia Jarrus / The New York Times
Sylvia Jarrus / The New York Times
  • На протяжении нескольких лет гендиректор Ford Джим Фарли говорит, что компания «переживает фундаментальную трансформацию», чтобы стать более конкурентоспособной по сравнению с американскими и китайскими автопроизводителями.
  • При этом акции Ford за последний год упали на 23%, в то время как General Motors выросли на 23% за счёт сокращения расходов и увеличению прибыли, отмечает Reuters.
  • Дополнительные трудности создаёт повышение тарифов на импорт из Мексики, что может повлиять на продажи Mustang Mach-E, Bronco Sport и Maverick.

#новости #ford

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