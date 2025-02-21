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Евгения Евсеева
Транспорт

Самозанятые водители попросили Путина не принимать законопроект о локализации легковых машин для такси

Требования «приемлемы» для крупных таксопарков, но «неподъёмны» для самозанятых, говорят в профильной ассоциации.

  • Письмо на имя президента Владимира Путина направил глава Объединения самозанятых России (ОСР) Игорь Жмакин, пишет «Коммерсантъ».
  • В документе он просит не принимать в текущем виде закопроект, обязывающий таксопарки и самозанятых использовать только автомобили российской сборки. А также — поручить «ответственным ведомствам» разработать «механизмы, которые позволят сбалансировать интересы автопроизводителей и перевозчиков».
  • Просьба связана с предложением сенатора Андрея Кутепова наделить правительство правом единолично устанавливать требования у уровню локализации машин, которые используют в такси и каршеринг, и тем самым помочь увеличить спрос на транспорт российского производства.
  • Согласно проекту, уровень локализации предлагается измерять в баллах. Система будет работать аналогично норме о допуске автомобилей к участию в госзакупках.
  • ОСР предупреждают, что требования «приемлемы для крупных таксопарков», но они создадут «серьёзные проблемы для сотен тысяч самозанятых водителей», которым не под силу сменить машину из-за высокой стоимости российских автомобилей, ограниченного модельного ряда и недоступности кредитов.
Источник: «РИА Новости»
Источник: «РИА Новости»
  • Законопроект уже критиковал Национальный совет такси. Там говорили, что это спровоцирует «резкий рост цен» на перевозки, приведёт к ухудшению транспортной доступности в сегментах такси и каршеринга и вызовет «массовое недовольство». Также против выступал Российский союз промышленников и предпринимателей. Правкомиссия по законопроектной деятельности, наоборот, поддержала идею.

#новости #такси

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