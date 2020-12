Юность и начало автомобильной карьеры

Из-за этого Райт не выполнил сроки издательского контракта, влез в долги и заложил собственный дом. Но в 1979 году — через четыре года после написания — книга под названием «В хорошую погоду можно увидеть General Motors» ("On A Clear Day You Can See General Motors") всё же увидела свет. Её общий тираж составил 1,6 млн экземпляров.