Avride, подразделение бывшей Yandex N.V., заключил партнёрство с Hyundai для разработки беспилотных автомобилей

Оно также позволит увеличить парк роботакси стартапа.Avride и Hyundai Motor подписали соглашение о партнёрстве и займутся совместной разработкой технологий для беспилотных автомобилей и их эксплуатации, сообщил стартап.Партнёрство также позволит увеличить парк Avride — автомобили Ioniq 5 для него будут собирать на заводе Hyundai в штате Джорджия, США, а затем оснащать беспилотными системами стартапа.Первые автомобили появятся в Далласе, штат Техас, до конца 2025 года в рамках сервиса роботакси Uber. Стартап заключил партнёрство с Uber в США осенью 2024 года.Avride занимается развитием беспилотных технологий — роверов и роботакси. Это один из четырёх проектов Nebius Group Аркадия Воложа, которую создали на базе иностранных активов «Яндекса» после его раздела. Кроме Avride в группу вошли международная часть облачного подразделения «Яндекса» Nebius, бизнес по разметке данных Toloka и зарубежная часть «Практикума» TripleTen.В Avride отметили, что команда стартапа работает с Hyundai с 2019 года. Тогда «Яндекс» и производитель автозапчастей Hyundai Mobis («дочка» концерна Hyundai Motor) подписали соглашение о создании программно-аппаратного комплекса для беспилотных автомобилей. Hyundai Motor объявила о продаже завода в России в 2023 году.Источник: Avride#новости