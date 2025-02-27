Avride, подразделение бывшей Yandex N.V., запустила доставку роверами в Японии

Первые десять роботов-доставщиков развозят заказы в Токио.Источник: AvrideAvride заключила партнёрство с Rakuten, которая объединяет маркетплейс, финансовые сервисы, Viber и другое, и с 27 февраля 2025 года запускает доставку продуктов и заказов из ресторанов роверами в Токио. Это первые тесты компании в Японии.TechCrunch уточняет, что на старте Avride запустит десять роботов. О планах начать работу в Японии компания сообщала в декабре 2024-го — и тогда же, что устройства прошли сертификацию в стране.С 2023 года роботы Avride доставляют заказы студентам GIST в Южной Корее, а в 2024-м компания получила разрешение на тестирование автономных автомобилей на дорогах общего пользования в стране, сообщали в Avride.Кроме того, осенью 2024-го Avride заключила партнёрство с Uber в США: сервис начнёт использовать роверы и роботакси стартапа. Сервис доставки еды Grubhub договорился о доставке с Avride в кампусах колледжей — 100 роверов уже развозят заказы в Университете штата ОгайоAvride базируется в Остине, штат Техас. Это один из четырёх проектов Nebius Group Аркадия Воложа — компании, созданной на базе иностранных активов «Яндекса» после его раздела. Кроме Avride группа получила международную часть облачного подразделения «Яндекса» Nebius, бизнес по разметке данных Toloka, зарубежную часть «Практикума» TripleTen.По итогам 2024 года выручка Nebius выросла на 462% год к году и составила $117,5 млн. Скорректированный чистый убыток сократился на 12% — до $282,9 млн с $320,9 млн годом ранее. Отчётность неаудированная.Полина ЛааксоДеньги24.11.2024«Рынок верит, что мы сможем развивать бизнес, а насколько крупный — покажет время»: Волож — о работе Nebius Group Краткий конспект заметки TechCrunch.#новости