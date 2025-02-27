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Таня Боброва
Еда

Avride, подразделение бывшей Yandex N.V., запустила доставку роверами в Японии

Первые десять роботов-доставщиков развозят заказы в Токио.

Источник: Avride
Источник: Avride
  • Avride заключила партнёрство с Rakuten, которая объединяет маркетплейс, финансовые сервисы, Viber и другое, и с 27 февраля 2025 года запускает доставку продуктов и заказов из ресторанов роверами в Токио. Это первые тесты компании в Японии.
  • TechCrunch уточняет, что на старте Avride запустит десять роботов. О планах начать работу в Японии компания сообщала в декабре 2024-го — и тогда же, что устройства прошли сертификацию в стране.
  • С 2023 года роботы Avride доставляют заказы студентам GIST в Южной Корее, а в 2024-м компания получила разрешение на тестирование автономных автомобилей на дорогах общего пользования в стране, сообщали в Avride.
  • Кроме того, осенью 2024-го Avride заключила партнёрство с Uber в США: сервис начнёт использовать роверы и роботакси стартапа. Сервис доставки еды Grubhub договорился о доставке с Avride в кампусах колледжей — 100 роверов уже развозят заказы в Университете штата Огайо
  • Avride базируется в Остине, штат Техас. Это один из четырёх проектов Nebius Group Аркадия Воложа — компании, созданной на базе иностранных активов «Яндекса» после его раздела. Кроме Avride группа получила международную часть облачного подразделения «Яндекса» Nebius, бизнес по разметке данных Toloka, зарубежную часть «Практикума» TripleTen.
  • По итогам 2024 года выручка Nebius выросла на 462% год к году и составила $117,5 млн. Скорректированный чистый убыток сократился на 12% — до $282,9 млн с $320,9 млн годом ранее. Отчётность неаудированная.
Полина Лааксо
Деньги
«Рынок верит, что мы сможем развивать бизнес, а насколько крупный — покажет время»: Волож — о работе Nebius Group

#новости

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