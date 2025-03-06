«Почти все активы» обнакротившегося производителя электромобилей Canoo выкупит его гендиректор

Подконтрольная Тони Аквиле WHS Energy Solutions предложила за них $4 млн.Сделка также предусматривает списание долга более чем на $11 млн. Эти средства Canoo задолжала финансовой компании Аквилы, которая предоставила стартапу заём перед банкротством, пишет TechCrunch.Canoo объявил о прекращении работы и подал на банкротство в январе 2025 года. На 24 февраля активы компании составляли $145 млн, обязательства — $175 млн, а денежные средства и их эквиваленты — около $12 млн. Другие заинтересованные в покупке лица могут предложить «более выгодные условия» до 28 марта 2025 года.Конкурсный управляющий считает продажу Аквиле «лучшим вариантом» из-за нехватки доступного финансирования для возобновления производства и избытка активов обанкротившихся производителей электрокаров на рынке. Он также отметил, что у Canoo нет средств на аренду, охрану и страхование имущества.В результате сделки WHS Energy Solutions получит производственное оборудование, готовые автомобили, интеллектуальную собственность, контракты Canoo. Однако компания не возьмёт на себя аренду помещений и обязательства перед кредиторами стартапа.Аквила заявил, что покупка активов позволит выполнить обязательства Canoo «по ряду государственных контрактов». По его словам, задержка сделки может привести к перебоям в программах и поиску новых подрядчиков. Пока неясно, как именно он планирует использовать активы компании.Источник фото: CanooКалифорнийский стартап Canoo основан в 2017 году, а первый электромобиль представил в 2019-м. В 2020-м компания вышла на биржу через слияние со SPAC (компании-«пустышки», которые нужны для вывода компаний с активами на биржу). Canoo успела поставить электрофургоны в том числе для NASA, Почтовой службы США и Walmart.2024 год для стартапа выдался тяжёлым. Компания провела несколько раундов сокращений, закрыла свой офис в Лос-Анджелесе, потеряла всех основателей, а её главный технический директор ушёл с поста в августе 2024-го. Деятельность поддерживалась за счёт займов от венчурной фирмы, которую возглавляет председатель и генеральный директор Canoo Technologies Тони Аквила.#новости