Разработчик электромобилей Canoo объявил о прекращении работы и подал на банкротство

Компания не смогла привлечь деньги.Источник: CanooCanoo объявил, что подал заявление о банкротстве в США. Компании назначат управляющего для ликвидации активов и распределении средств среди кредиторов.Разработчик не смог получить финансирование от Управления кредитных программ министерства энергетики США, переговоры с «зарубежными источниками капитала» тоже оказались безуспешными. TechCrunch уточняет, что общая сумма непогашенных обязательств Canoo составляет $10-50 млн, а активы — менее $50 тысяч.В декабре 2024 года Canoo отправил сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за финансовых проблем и приостановил работу завода в Оклахоме. Перед этим компания столкнулась с исками от поставщиков из-за предполагаемых просроченных платежей, провела несколько раундов сокращений и потеряла основателей и несколько топ-менджеров.Калифорнийский стартап Canoo основан в 2017 году, а первый электромобиль представил в 2019-м. В 2020-м компания вышла на биржу через слияние со SPAC (компании-«пустышки», которые нужны для вывода компаний с активами на биржу). Canoo успела поставить электрофургоны в том числе для NASA, Почтовой службы США и Walmart.В 2024-м компания купила производственные активы Arrival Дениса Свердлова, которую суд признал банкротом.Таня БоброваТранспорт11 янвОт Apple Car до Arrival: крупнейшие «провалы» в сфере транспорта 2024 года по версии TechCrunch Но не для всех всё потеряно.#новости #canoo
Все же забавно выглядели фургончики)
Долго же бабки инвесторов пилили однако.
Амињ
В сша надо развивать не реальный сектор, тут у них никаких шансов в конкуренции с кнр. Они хорошо умеют в спекулятивный сектор, медийку и прочее
Они еще и об Arrival запачкались?)
во-во, я как раз подумал, н а х у я?)))
рыбак рыбака, как говорится