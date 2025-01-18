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Таня Боброва
Транспорт

Разработчик электромобилей Canoo объявил о прекращении работы и подал на банкротство

Компания не смогла привлечь деньги.

Источник: Canoo
Источник: Canoo
  • Canoo объявил, что подал заявление о банкротстве в США. Компании назначат управляющего для ликвидации активов и распределении средств среди кредиторов.
  • Разработчик не смог получить финансирование от Управления кредитных программ министерства энергетики США, переговоры с «зарубежными источниками капитала» тоже оказались безуспешными. TechCrunch уточняет, что общая сумма непогашенных обязательств Canoo составляет $10-50 млн, а активы — менее $50 тысяч.
  • В декабре 2024 года Canoo отправил сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за финансовых проблем и приостановил работу завода в Оклахоме. Перед этим компания столкнулась с исками от поставщиков из-за предполагаемых просроченных платежей, провела несколько раундов сокращений и потеряла основателей и несколько топ-менджеров.
  • Калифорнийский стартап Canoo основан в 2017 году, а первый электромобиль представил в 2019-м. В 2020-м компания вышла на биржу через слияние со SPAC (компании-«пустышки», которые нужны для вывода компаний с активами на биржу). Canoo успела поставить электрофургоны в том числе для NASA, Почтовой службы США и Walmart.
  • В 2024-м компания купила производственные активы Arrival Дениса Свердлова, которую суд признал банкротом.
Таня Боброва
Транспорт
От Apple Car до Arrival: крупнейшие «провалы» в сфере транспорта 2024 года по версии TechCrunch

Но не для всех всё потеряно.

<a href="https://vc.ru/transport/318171-dizainery-sozdali-3d-model-elektromobilya-apple-car-na-osnove-patentov-kompanii" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">3D-модель </a>электромобиля Apple Car на основе патентов компании. Источник: <a href="https://www.macrumors.com/2021/12/10/apple-car-3d-render-based-on-patents/" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">MacRumors</a>

#новости #canoo

22
12 комментариев
Анна - Жизнь и бизнес в ОАЭ

Все же забавно выглядели фургончики)

2
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Майский кот

Долго же бабки инвесторов пилили однако.

2
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Филипп Гаврилов

Амињ

1
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Андрей Комягин

В сша надо развивать не реальный сектор, тут у них никаких шансов в конкуренции с кнр. Они хорошо умеют в спекулятивный сектор, медийку и прочее

1
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Максим Казань

Они еще и об Arrival запачкались?)

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Платон Щукин

во-во, я как раз подумал, н а х у я?)))

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Драка вегетарианца с людоедом

рыбак рыбака, как говорится

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