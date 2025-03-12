Китайская Wanfeng согласилась приобрести разработчика беспилотного аэротакси Volocopter за €10 млн

В декабре 2024 года он подал заявление о банкротстве.Соглашение о покупке активов подписала немецкая структура Heptus 591, принадлежащая Wanfeng Aviation Industry. Сумма сделки — €10 млн (936,6 млн рублей по курсу ЦБ на 12 марта 2025 года), пишет Aviation International News.Wanfeng получит активы, права на интеллектуальную собственность, а также права и обязательства по контрактам. Балансовая стоимость активов Volocopter составляет €42 млн, а цена покупки определена «с учётом состояния активов и прогресса в исследованиях и разработке», отмечает издание.Согласно условиям сделки, которую ещё должны одобрить нынешние владельцы Volocopter, Heptus 591 берёт на себя ответственность за трудовые отношения с сотрудниками компании, большинство из которых сейчас находятся в вынужденном отпуске по решению суда.Также покупатель обязался арендовать производственные и офисные помещения за €40 тысяч в месяц на срок до пяти месяцев. Планы на развитие неизвестны.Источник фото: VolocopterНемецкий стартап Volocopter основали в 2011 году. В 2019 компания представила аэротакси VoloCity. По собственным данным компании, её аэротакси может перевозить двух человек с ручной кладью на расстояния до 35 км со скоростью полёта до 110 км/ч.В ноябре 2022 года Volocopter привлёк $182 млн в рамках раунда Е. Весной 2022-го компания в том же раунде получила $170 млн при оценке в $1,87 млрд.Volocopter подал заявление о банкротстве в суд Карлсруэ 26 декабря 2024 года. Несмотря на успешные раунды инвестиций, компания не смогла обеспечить работу вне процедуры банкротства, отмечалось в сообщении. Временный управляющий начал поиск инвесторов, а «бизнес-операции» решили продолжать в обычном режиме.#новости