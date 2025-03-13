«Алмаз-Антей» заморозил проект электромобиля E-Neva — «Ъ»

Для оборонного предприятия электрокар — не приоритет, говорят источники издания. Впервые «Алмаз-Антей» сообщил о разработке электромобиля в сентябре 2021 года. В декабре концерн показал первые изображения машины и раскрыл характеристики: запас хода на одном заряде — 463 км, максимальная скорость — 197 км/ч. В 2022-м представили прототип.Выпускать электромобиль собирались с 2026 года на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге, который перешёл под управление структуры «Алмаз-Антея». Но теперь проект электрокара заморожен, говорят источники «Коммерсанта».Прототип E-Neva. Источник: МинпромторгКак сообщает издание, изначально концерн взялся за разработку электромобиля, чтобы нарастить долю гражданской продукции в соответствии с поручениями российских властей. Но сейчас у «Алмаз-Антея» «другие приоритеты».О том, что концерн «перегружен основными задачами», сообщал в 2023 году бывший глава Минпромторга Денис Мантуров. Он отмечал, что «Алмаз-Антей» продолжает работать над электромобилем, планируя выпустить его в 2026-м.По словам источников, у предприятия нет ни собственных средств, ни компетенций для реализации такого проекта. Кроме того, добавляет другой собеседник, сделка по передаче завода Toyota «Алмаз-Антею» от ФГУП НАМИ так и не состоялась, финансирование концерну не выделили.На заводе планируют начать выпуск автомобилей бизнес-класса Aurus вместе с иностранным партнёром. Источники «Ъ» говорят, что переговоры велись с китайским Hongqi. «Когда завод отдали под проекты “Ауруса”, все разработки по e-Neva окончательно схлопнулись», — отмечает собеседник.Но совсем производство машин концерн не закрывает: он сосредоточился на другом гражданском проекте — выпуске грузовиков БАЗ.БАЗ-S36A11. Источник: Минпромторг#новости #алмазантей #электромобили #eneva