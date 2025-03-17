Блогер «обдурил» старую систему Tesla Autopilot — она не распознала стену с фотографией пустой дороги

Поэтому автомобиль её протаранил. Бывший инженер NASA и блогер с 65 млн подписчиков Марк Робер проверил, как Tesla с включённой системой Autopilot справится с дорожными «препятствиями»: стоящей куклой, движущейся куклой, а также манекеном за туманом, потоком воды, лучами прожекторов и фотополотном.Большинство автомобилей с функциями беспилотного вождения оснащены лидарами, которые в реальном времени выстраивают детальную карту окружения. Tesla от лидаров отказалась, так что машины полагаются на камеры и компьютерное зрение.Чтобы сравнить безопасность систем, Робер испытал и Tesla, и авто с лидарами. Статичного и движущегося манекена обе машины распознали вовремя — автоторможение сработало.Тест Tesla со стоящей на месте куклойВ третьем тесте на дорогу нагнали туман — с этим камеры Tesla не справились: она не увидела и сбила куклу. То же случилось, когда прямо у дороги запустили несколько поливальных машин: Tesla не смогла разглядеть объект за струями воды.Тест Tesla с куклой за туманомТест Tesla с поливальными машинамиВ пятом испытании машины тестировали в ночь, направив на них мощные прожекторы для имитации заката, рассвета или света от ярких фар грузовика. В лучах скрывалась кукла. Оба автомобиля вовремя затормозили.Тест Tesla с прожекторамиВ рамках финального теста на пути разместили фальшстену с фотографией пустой дороги. Машина с лидарами справилась. Tesla — нет, пробив препятствие на скорости 64 км/ч.Тест Tesla со стенойЧасть пользователей в соцсетях раскритиковала Робера. По их словам, блогер подаёт информацию так, будто тестирует систему автономного вождения Full Self-Driving, хотя на деле проверяет систему помощи водителю Autopilot — технологию, которую «годами не обновляли» и «предлагают бесплатно».Как объясняет американский Forbes, Autopilot — это нечто вроде «навороченного круиз-контроля, который часто ошибается и требует следить за дорогой и держать руки на руле».И Forbes, и скептики в интернете думают, что это хитрый ход со стороны Luminar — компании, чьи лидары установлены на второй машине. Якобы она наверняка знала, что тестировать устаревшую систему бессмысленно, но ради самопиара не стала указывать на это блогеру.Миша МарковТранспорт15.12.2021«Если водителям хватает глаз для управления машиной, автопилоту Tesla будет достаточно одних лишь камер» В погоне за прогрессом компания отказалась от радаров в некоторых электрокарах. Бывшие сотрудники Tesla считают, что она недостаточно думает о безопасности и её амбиции могут дорого обойтись водителям. Пересказ статьи The New York Times.#новости #tesla