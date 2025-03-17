Audi сократит до 7500 рабочих мест в Германии к 2029 году для уменьшения расходов

«Дочка» Volkswagen следует примеру материнской компании.Audi объявила о сокращении до 7500 рабочих мест в Германии к 2029 году — около 14% штата в стране, пишет Reuters и Bloomberg. Увольнения не затронут работников заводов.В среднесрочной перспективе это и другие меры должны помочь автопроизводителю сэкономить €1 млрд в год. Компания также упростит структуру управления и изучит, как цифровизация процессов может помочь снизить нагрузку на работников, добавляет WSJ.Вместе с решением Audi общий размер запланированных сокращений в Volkswagen Group составит почти 48 тысяч рабочих мест, указывает Reuters.Volkswagen после разбирательств с профсоюзом в конце 2024 года заявила, что сократит 35 тысяч рабочих мест к 2030 году. Концерн прекратит нанимать новых работников на место ушедших добровольно или вышедших на пенсию, а также сократит приём стажёров.В феврале 2025 года Porsche, контрольный пакет которого принадлежит Volkswagen, заявила о сокращении ещё 1900 рабочих мест в течение четырёх лет — в дополнение к 2000, объявленным в 2024-м.Источник: Audi#новости #volkswagen #audi