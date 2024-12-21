Volkswagen не закроет ни один завод в Германии, но сократит 35 тысяч рабочих мест к 2030 году

Немедленных увольнений не будет.Volkswagen достиг соглашения с профсоюзом, пишет Reuters. Ни один завод не закроют, никого не уволят.Стороны договорились, что на пяти заводах в Германии мощность будет сокращена на 734 тысяч единиц продукции в год, сообщает Financial Times.Также к 2030 году сократят 35 тысяч рабочих мест — но это не означает, что сотрудников уволят. Вместо этого концерн прекратит нанимать новых работников на место ушедших добровольно или вышедших на пенсию, а также сократит приём стажёров.Источник: Epicurrence / UnsplashВ конце октября 2024 года руководство Volkswagen сообщило, что концерн планирует закрыть три предприятия в Германии, где находится его штаб-квартира, урезать зарплаты на остальных заводах в стране на 10% и заморозить дополнительные выплаты.В ноябре профсоюз предложил свой план: работники заявили, что готовы отказаться от повышения зарплат на сумму €1,5 млрд и выплаты бонусов в обмен на сохранение заводов. Глава Volkswagen Томас Шефер заявил СМИ, что у компании нет возможности отказаться от закрытия заводов и сокращений. В начале декабря работники начали забастовки.#новости #volkswagen
Ни один завод не закроют, никого не уволят. Концерн прекратит нанимать новых работников на место ушедших добровольно или вышедших на пенсию.
Мне кажется, вот так и должен работать профсоюз здорового человека.
Да, но подобное немыслимо для США, РФ, КНР.
Всякое может быть, но если такой вариант увеличит разрыв технологический с конкурентами и создаст убыток компании? И что будет через 5 лет? Они останутся без среднего звена?
Что с лицом либеральные колбасы
но это не означает, что сотрудников уволят. Вместо этого концерн прекратит нанимать новых работников на место ушедших добровольно или вышедших на пенсию, а также сократит приём стажёров.Лицо к осмотру, турбо гречневый
знаменательный 2030 год )
Вот так бизнес и становится неконкурентоспособным: не берем молодежь, оставляем пенсионеров
Против пенсов ничего не имею, но молодежь надо брать