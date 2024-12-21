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Евгения Евсеева
Транспорт

Volkswagen не закроет ни один завод в Германии, но сократит 35 тысяч рабочих мест к 2030 году

Немедленных увольнений не будет.

  • Volkswagen достиг соглашения с профсоюзом, пишет Reuters. Ни один завод не закроют, никого не уволят.
  • Стороны договорились, что на пяти заводах в Германии мощность будет сокращена на 734 тысяч единиц продукции в год, сообщает Financial Times.
  • Также к 2030 году сократят 35 тысяч рабочих мест — но это не означает, что сотрудников уволят. Вместо этого концерн прекратит нанимать новых работников на место ушедших добровольно или вышедших на пенсию, а также сократит приём стажёров.
Источник: Epicurrence / Unsplash
Источник: Epicurrence / Unsplash
  • В конце октября 2024 года руководство Volkswagen сообщило, что концерн планирует закрыть три предприятия в Германии, где находится его штаб-квартира, урезать зарплаты на остальных заводах в стране на 10% и заморозить дополнительные выплаты.
  • В ноябре профсоюз предложил свой план: работники заявили, что готовы отказаться от повышения зарплат на сумму €1,5 млрд и выплаты бонусов в обмен на сохранение заводов. Глава Volkswagen Томас Шефер заявил СМИ, что у компании нет возможности отказаться от закрытия заводов и сокращений. В начале декабря работники начали забастовки.

#новости #volkswagen

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24 комментария
S.Capusta

Ни один завод не закроют, никого не уволят. Концерн прекратит нанимать новых работников на место ушедших добровольно или вышедших на пенсию.

Мне кажется, вот так и должен работать профсоюз здорового человека.

8
1
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Mike V. Gorbunov

Да, но подобное немыслимо для США, РФ, КНР.

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Сергей про е-ком

Всякое может быть, но если такой вариант увеличит разрыв технологический с конкурентами и создаст убыток компании? И что будет через 5 лет? Они останутся без среднего звена?

1
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Илья

Что с лицом либеральные колбасы

4
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Случай

но это не означает, что сотрудников уволят. Вместо этого концерн прекратит нанимать новых работников на место ушедших добровольно или вышедших на пенсию, а также сократит приём стажёров.Лицо к осмотру, турбо гречневый

3
1
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Yola

знаменательный 2030 год )

4
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Кот.Финанс

Вот так бизнес и становится неконкурентоспособным: не берем молодежь, оставляем пенсионеров

Против пенсов ничего не имею, но молодежь надо брать

4
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