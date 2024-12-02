Работники девяти заводов Volkswagen в Германии начали первые забастовки

Они не согласны с планами компании сократить зарплаты и закрыть предприятия.Работники провели двухчасовую забастовку на девяти заводах в Германии, пишет AP. Как уточняет Reuters, забастовки могут перерасти в 24-часовые или бессрочные, если на следующих переговорах профсоюз и компания не достигнут соглашения. Переговоры запланированы на 9 декабря 2024 года.1 декабря Volkswagen заявила, что «уважает права сотрудников на предупредительную забастовку» и приняла меры, чтобы минимизировать её последствия. Это первые массовые акции на местных заводах автопроизводителя с 2018 года, отмечало Reuters.В конце октября 2024 года руководство Volkswagen сообщило, что концерн планирует закрыть три предприятия в Германии, где находится его штаб-квартира, урезать зарплаты на остальных заводах в стране на 10% и заморозить дополнительные выплаты.В ноябре профсоюз предложил свой план: работники заявили, что готовы отказаться от повышения зарплат на сумму €1,5 млрд и выплаты бонусов в обмен на сохранение заводов. Глава Volkswagen Томас Шефер заявил СМИ, что у компании нет возможности отказаться от закрытия заводов и сокращений.#новости #volkswagen