Около 3000 сотрудников завода Tesla в Германии потребовали улучшить условия труда — часто им не хватает перерывов даже на туалет

Петицию подали на фоне спада продаж в стране — на 76% в феврале 2025 года.Около 3000 сотрудников или более четверти всего штата завода Tesla в Германии подписали петицию, требуя улучшить условия труда, пишут Financial Times и Fortune со ссылкой на профсоюз IG Metall.В частности, работники хотят увеличить количество перерывов и положить конец «запугиваниям» со стороны руководства. «Часто нет даже времени, чтобы попить или сходить в туалет», — говорится в заявлении.Согласно опросу среди 1200 сотрудников, проведённому осенью 2024 года, 83% из них часто чувствуют себя перегруженными работой, а 91% пожаловались на ухудшение здоровья — головные боли, боли в шее, суствах и спине.В 2024 году местные СМИ сообщали, что количество взятых больничных на заводе в августе в три раза превысило средний показатель по автозаводам Германии за 2023-й. После чего руководители стали приходить домой к сотрудникам во время их болезни.Кроме того, предприятие Tesla — единственный автозавод в Германии, зарплата на котором устанавливается без участия профсоюза. Tesla не ответила на запрос о комментарии. FT отмечает, что петицию подали на фоне резкого падения продаж компании в Европе в феврале 2025 года. В Германии — на 76% год к году, в Норвегии и Дании — на 48%, в Швеции — на 42%, во Франции — на 26%, писало Business Insider.Источник: Christian Marquardt / Getty Images / Fortune#новости #tesla