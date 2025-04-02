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Таня Боброва
Транспорт

«Победа» добавила возврат билетов в базовом тарифе — услуга стоит от 999 рублей

И от €10 для международных рейсов.

  • Авиакомпания добавила «Сервис возврата», который позволяет вернуть билеты, купленные по тарифу «Базовый».
  • Купить услугу можно при бронировании билета и не позднее 48 часов до вылета рейса по расписанию. Вернуть билет — не позднее чем за 24 часа до вылета.
  • Сбор составит от 999 рублей при полёте на внутреннем рейсе, от €10 — на международном и от 40 дирхамов на рейсах в ОАЭ.
  • В Telegram-канале компания уточнила, что услуга распространяется на весь билет, включая пересадки и «туда-обратно», и применяется ко всем клиентам в бронировании.
  • В январе 2025 года «Победа» добавила возврат билетов в тарифе «Выгодный» — за 999 рублей или €10 на международных рейсах.
Полина Лааксо
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«Давление на прибыль идёт по всем статьям»: глава «Победы» — о санкциях, деньгах и дефиците кадров

Выжимка беседы Дмитрия Тыщука с РБК.

Дмитрий Тыщук. Источник фото: РБК

#новости #победа

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