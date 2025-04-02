«Победа» добавила возврат билетов в базовом тарифе — услуга стоит от 999 рублей

И от €10 для международных рейсов.Авиакомпания добавила «Сервис возврата», который позволяет вернуть билеты, купленные по тарифу «Базовый».Купить услугу можно при бронировании билета и не позднее 48 часов до вылета рейса по расписанию. Вернуть билет — не позднее чем за 24 часа до вылета.Сбор составит от 999 рублей при полёте на внутреннем рейсе, от €10 — на международном и от 40 дирхамов на рейсах в ОАЭ.В Telegram-канале компания уточнила, что услуга распространяется на весь билет, включая пересадки и «туда-обратно», и применяется ко всем клиентам в бронировании.В январе 2025 года «Победа» добавила возврат билетов в тарифе «Выгодный» — за 999 рублей или €10 на международных рейсах.Полина ЛааксоТранспорт17 мар«Давление на прибыль идёт по всем статьям»: глава «Победы» — о санкциях, деньгах и дефиците кадров Выжимка беседы Дмитрия Тыщука с РБК. #новости #победа