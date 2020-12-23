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Глава Volkswagen: Apple и другие ИТ-компании составят большую конкуренцию на рынке, чем обычные автопроизводители Материал редакции
Герберт Дисс не боится конкурентов и восхищается Tesla и Apple.
«Богатые» технологические компании, которые выходят на автомобильный рынок, представляют гораздо большую проблему для Volkswagen, чем «традиционные» конкуренты вроде Toyota. Таким мнением поделился гендиректор немецкого автопроизводителя Герберт Дисс, пишет Bloomberg.
«Мы с нетерпением ждём новых конкурентов, которые ускорят изменения в нашей отрасли, и привнесут новые технологии», — прокомментировал топ-менеджер сообщения о возможной разработке Apple собственного электромобиля. По данным Reuters, компания планирует запустить массовое производство своего первого автомобиля в 2024 году.
Дисс отметил, что «невероятная стоимость и практически неограниченный доступ к ресурсам» вызывает лишь уважение. «Я уже говорил об этом раньше: самой дорогой компанией в мире будет компания, связанная с мобильностью. Это может быть Tesla, Apple или Volkswagen», — добавил он.
Герберт Дисс открыто признаёт успехи конкурентов: например, он часто хвалит главу Tesla Илона Маска за результаты его компании. Volkswagen и сама занимается выпуском электромобилей. Серийную модель ID.3 автопроизводитель представил в сентябре 2019 года, а к 2023 году планирует выпустить сразу несколько новых машин, писало Bloomberg.
Мне кажется ближайшие 20-30 лет, большинство "традиционных" автопроизводителей повторят судьбу Нокии.
Такой чисто-политический приём: делая заявление, поставить свою компанию в ряд с двумя другими :-)
Никак не могут смириться, что Тесла обошла их по капитализации.
Я не чего не имею против Маска, но давайте смотреть фактам в лицо. Сейчас капитализация - это абсолютно оторванная от рынка и от жизни цифра. Тем более у компании, которая за 7 лет показала только 2 прибыльных квартала и ни одного прибыльного тгода. Куда деть 9 триллионов напечатанных недавно ФРС вертолетных денег? Конечно часть из них пустить в очередную пирамиду под названием капитализация. За год Тесла выросла в 10 (десять) раз.
Ну как может капитализация одной Тесла быть 600 лярдов, а Газпрома всего 60? При этом Газпром покрывает 51% Росиии газовыми коммуникациями. Я не хвалю Газпром и не хейтю Теслу, но если сравнивать компании, то нужны какие-то объективные показатели, а не капитализация, которая, к сожалению, на текущий момент оторвана от жизни
если сравнивать компании, то нужны какие-то объективные показатели, а не капитализация, которая, к сожалению, на текущий момент оторвана от жизни
вот бы щас плановую экономику ввести да начать меряться числом выпущенных цветных телевизоров на тысячу крестьян, полегчало бы разом, правда?
Она не оторвана от жизни. Печатаются доллары, их туда накачивают. Бил гейтц если так дальше пойдет через лет 5-10 будет триллионером. И триллион теперь это богатство, а миллиард фигня.
https://vc.ru/finance/169495-tesla-otchitalas-o-pyatom-pribylnom-kvartale-podryad-i-rekordnoy-vyruchke-8-77-mlrd
Пишу вам из будущего. Уже 5 кварталов прибыльных. Это первое.
Второе - Маск уже пару раз говорил, что стоимость акций преувеличена. И это так. С другой стороны - основная капитализация Тесла - это не авто, а технологии, которые за ними стоят. Также капитализация растет на основе не текущего положения компании, а перспективы: новые батареи, автопилот, новые модели и т.д. Плюсуйте одно и второе - получится текущая капитализация.
Это называется трест. Ничего нового. Мы возвращаемся во времена рокфеллера. Человечество как то справилось.
Осталось еще Цукербергу и Гейтцу наладить выпуск электрокаров. А у Дурова электрокары будут анонимные. Будут каждые 30 минут менять цвет и VIN.
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