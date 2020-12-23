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Транспорт
Таня Боброва

Глава Volkswagen: Apple и другие ИТ-компании составят большую конкуренцию на рынке, чем обычные автопроизводители Материал редакции

Герберт Дисс не боится конкурентов и восхищается Tesla и Apple.

«Богатые» технологические компании, которые выходят на автомобильный рынок, представляют гораздо большую проблему для Volkswagen, чем «традиционные» конкуренты вроде Toyota. Таким мнением поделился гендиректор немецкого автопроизводителя Герберт Дисс, пишет Bloomberg.

«Мы с нетерпением ждём новых конкурентов, которые ускорят изменения в нашей отрасли, и привнесут новые технологии», — прокомментировал топ-менеджер сообщения о возможной разработке Apple собственного электромобиля. По данным Reuters, компания планирует запустить массовое производство своего первого автомобиля в 2024 году.

Дисс отметил, что «невероятная стоимость и практически неограниченный доступ к ресурсам» вызывает лишь уважение. «Я уже говорил об этом раньше: самой дорогой компанией в мире будет компания, связанная с мобильностью. Это может быть Tesla, Apple или Volkswagen», — добавил он.

Герберт Дисс открыто признаёт успехи конкурентов: например, он часто хвалит главу Tesla Илона Маска за результаты его компании. Volkswagen и сама занимается выпуском электромобилей. Серийную модель ID.3 автопроизводитель представил в сентябре 2019 года, а к 2023 году планирует выпустить сразу несколько новых машин, писало Bloomberg.

#новость #apple #volkswagen

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Николай Синицын

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Мне кажется ближайшие 20-30 лет, большинство "традиционных" автопроизводителей повторят судьбу Нокии.

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Pavel Ivanov

0

Такой чисто-политический приём: делая заявление, поставить свою компанию в ряд с двумя другими :-)

Никак не могут смириться, что Тесла обошла их по капитализации.

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Basil

Pavel
1

Я не чего не имею против Маска, но давайте смотреть фактам в лицо. Сейчас капитализация - это абсолютно оторванная от рынка и от жизни цифра. Тем более у компании, которая за 7 лет показала только 2 прибыльных квартала и ни одного прибыльного тгода. Куда деть 9 триллионов напечатанных недавно ФРС вертолетных денег? Конечно часть из них пустить в очередную пирамиду под названием капитализация. За год Тесла выросла в 10 (десять) раз.
Ну как может капитализация  одной Тесла быть 600 лярдов, а Газпрома всего 60? При этом Газпром покрывает 51% Росиии газовыми коммуникациями. Я не хвалю Газпром и не хейтю Теслу, но если сравнивать компании, то нужны какие-то объективные показатели, а не капитализация, которая, к сожалению, на текущий момент оторвана от жизни

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евгений аношин

Basil
2

когда методичка устарела на год)) а на новую — денег не дают

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Andrew Freez

Basil
1

если сравнивать компании, то нужны какие-то объективные показатели, а не капитализация, которая, к сожалению, на текущий момент оторвана от жизни

вот бы щас плановую экономику ввести да начать меряться числом выпущенных цветных телевизоров на тысячу крестьян, полегчало бы разом, правда?

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Артур Кривцов

Basil
0

Она не оторвана от жизни. Печатаются доллары, их туда накачивают. Бил гейтц если так дальше пойдет через лет 5-10 будет триллионером. И триллион теперь это богатство, а миллиард фигня.

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Stas Klymenko

Basil
0

https://vc.ru/finance/169495-tesla-otchitalas-o-pyatom-pribylnom-kvartale-podryad-i-rekordnoy-vyruchke-8-77-mlrd
Пишу вам из будущего. Уже 5 кварталов прибыльных. Это первое.

Второе - Маск уже пару раз говорил, что стоимость акций преувеличена. И это так. С другой стороны - основная капитализация Тесла - это не авто, а технологии, которые за ними стоят. Также капитализация растет на основе не текущего положения компании, а перспективы: новые батареи, автопилот, новые модели и т.д. Плюсуйте одно и второе - получится текущая капитализация.

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Deniss Karpak

Pavel
0

Тесла как они все вместе взятые 🙈 это всё фокусы капитализма

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Артур Кривцов

0

Это называется трест. Ничего нового. Мы возвращаемся во времена  рокфеллера. Человечество как то справилось.

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Глеб Неизвестный

0

Осталось еще Цукербергу и Гейтцу наладить выпуск электрокаров. А у Дурова электрокары будут анонимные. Будут каждые 30 минут менять цвет и VIN.

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