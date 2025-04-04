Mash сообщил о «скрытном» сокращении производства у «АвтоВАЗа» на фоне «затоваривания» — компания это отвергла

В феврале 2025 года производитель говорил, что его запасы приблизились к 100 тысячам машин при норме в 60 тысяч.По данным Telegram-канала, компания убрала дополнительные смены и снизила объём выпуска, из-за чего якобы «обсуждается целесообразность продолжения работы производства в Тольятти».Однако о сокращении «действующих рабочих» и зарплат речи не идёт, пишет канал. Хотя «на заводе обсуждают снижение премий, потому что они складывались за выполнение плана».«У нас сейчас всё идёт по планам, никаких изменений на сегодня нет», — сообщил РБК представитель «АвтоВАЗа».В начале апреля 2025 года «АвтоВАЗ» сообщил, что по итогам марта продал в России 28,7 тысячи легковых и лёгких коммерческих автомобилей Lada. Это на 7,4% больше, чем в феврале, но на 33% меньше год к году.Падение всего российского авторынка в марте производитель оценил в 44,4%. Президент компании Максим Соколов назвал его «драматическим». В феврале, по его словам, на складах дилеров и производителей в России скопилось более 500 тысяч автомобилей, а запасы «АвтоВАЗа» приблизились к 100 тысячам машин при норме в 60 тысяч.Источник: «АвтоВАЗ»#новости #автоваз