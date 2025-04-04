Mash сообщил о «скрытном» сокращении производства у «АвтоВАЗа» на фоне «затоваривания» — компания это отвергла

По данным Telegram-канала, компания убрала дополнительные смены и снизила объём выпуска, из-за чего якобы «обсуждается целесообразность продолжения работы производства в Тольятти».

Однако о сокращении «действующих рабочих» и зарплат речи не идёт, пишет канал. Хотя «на заводе обсуждают снижение премий, потому что они складывались за выполнение плана».

«У нас сейчас всё идёт по планам, никаких изменений на сегодня нет», — сообщил РБК представитель «АвтоВАЗа».

В начале апреля 2025 года «АвтоВАЗ» сообщил, что по итогам марта продал в России 28,7 тысячи легковых и лёгких коммерческих автомобилей Lada. Это на 7,4% больше, чем в феврале, но на 33% меньше год к году.