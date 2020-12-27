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Пользователь «Яндекс.Такси» заявил, что сервис завышает цены за поездку на сумму кешбэка — компания это отрицает Статьи редакции
Подписчики «Плюса» сами платят за кешбэк, предположил он.
Пользователь vc.ru Антон Субботин заказал такси в приложении «Яндекс Go»: он обратил внимание, что у него поездка стоит 1900 рублей, а у водителя — 1700 рублей. Субботин предположил, что 1700 рублей — сумма уже после вычета комиссии, но сумма не изменилась даже после оплаты, а 200 рублей «где-то растворились».
В поддержке пользователю и водителю сказали, что дело в том, что у Субботина подключена подписка «Плюс»: разница в 200 рублей пошла на баллы. «Получается, что кешбэк от поездок на такси оплачивает сам пассажир со своей собственной карты», — пишет Субботин.
Пользователь также сравнил стоимость поездки в приложении «Яндекса» у себя и своей жены, предположив, что компания завышает стоимость поездки у пользователей подписки на сумму кешбэка.
В пользовательском соглашении «Плюса» Субботин и другие комментаторы обнаружили пункт (3.4), согласно которому пользователь одобряет «списание платы» за подписку при заказе такси. Сумма составляет 10% от стоимости поездки (3.7).
Ответ «Яндекса»
Вечером 26 декабря «Яндекс» попытался объяснить, что произошло, и как работает кешбэк в приложении:
- Одна и та же поездка у пользователей без и с подпиской стоит одинаково, но последним 10% возвращается в виде баллов.
- Пункт в пользовательском соглашении не означает, что пассажиры с «Плюсом» платят больше: «в переводе на человеческий язык это означает, что у подписчиков "Плюса" в стоимость поездки уже заранее заложена 10% скидка, которая равна той самой стоимости расширенной подписки», — сказали в компании.
- В приложении супруги автора поста на vc действует скидка в 15%, которую даёт премиальная карта MasterCard. Автор признал ошибку, удалил эту часть и извинился.
Пока «Яндекс» не ответил на вопросы TJ, откуда берётся сумма кешбэка, которую получает пользователь с «Плюсом»: вычитается ли она из заработка водителя или компания начисляет её из другого источника. На момент написания заметки в компании не ответили на запрос vc.ru.
Там что-то среднее. Если у тебя плюс, то водители видят заявку на 0.9 от цены, которую ты готов заплатить. 10% идут тебе баллами, чтобы ты мог на 11 раз съездить "бесплатно". Таким образом, Яша вообще какую-то дичь сделала: клиенты Я.Плюса для водителей менее выгодны, т.к. средний чек у них на 10% меньше. Пользователь Плюса ежемесячно платит за возможность быть дискриминированным и менее интересным для водителя. Это что-то новое из области экономики. Конечно же, никакого кешбека здесь нет, и Яндекс не возвращает ничего пользователю за лояльность из своей комиссии.
Озабоченный паук например
Хорошо пытались обьяснить))
Да Яндекс и не ответит, потому что они либо придумывают ответ, либо еще его не придумали. Обратите внимание, что ключевой вопрос был в том, почему стоимость поездки водителю и пассажиру отображаются разные. Однако ни в своем ответе, ни в последующих коммуникациях его нет. И да, я все еще не понимаю, почему так называемые бонусы оплачиваются мной, а не идут из расчета маркетингового бюджета Яндекса (что чаще всего в компаниях и бывает, когда расходы на программу лояльности включены в марк. бюджет). Здесь же, получается, берут с водителя, берут с клиента. Потом возвращают бонусами, которые вы снова тратите на поездки (и на все, что там можно выбрать). Замкнутый круг.
Уличный Орзэмэс
Кто сказал, что стоимость водителю и пассажиру должна показываться одинаковой? Все остальное - логично, но цена поездки - это отдельная тема, для каждого участника (водитель, агрегатор, пассажир) своя. Так было ВСЕГДА и на всех агрегаторах, что Убер, Ситимобил, Яндекс и так далее. Только inDriver не берет комиссии и водитель видит полную стоимость поездки.
По Вашему - Давайте вообще зафиксируем стоимость поездки на 1 км., не зависимо от спроса, привилегий - так должно быть в идеальной вселенной?..
Яндекс конечно же нахимичил и я подтверждаю, что стоимость поездки РАНЬШЕ отличалась на двух рядом находящихся телефонах с и без Яндекс+, но сейчас этого нет.
Под конец прошлого года Rambler публично обделался.
В этом году, похоже, Яндекс решил перехватить инициативу.
Зачем они так делают? 🤔
С тех пор как подключил яндекс плюс, перестал уже пару лет пользоваться яндекс такси, за редким исключением
Даже Убер цену выдаёт меньше, чем яндекс такси.
Надеюсь в яндекс маркет такой штуки нет.
Если верить таксистам с ютуба, то эту скидку оплачивает водитель. А им, в очередной раз, это подается под соусом «будет больше заказов в итоге».
Это абсолютно тоже самое, что происходит в отношениях между поставщиками товаров и торговыми сетями. Посредник диктует правила и отжимает и клиента и поставщика настолько насколько это в принципе возможно, так как именно за счет этих отжиманий и строится масштабирование бизнеса и если кто-то из конкурентов посредника будет вести более справедливый бизнес, то у него будет меньше ресурса на борьбу за клиента. В результате очевидно, что это рыночные правила, которые строятся на том, что разрешено все, что не запрещено. Если бы государство четко регулировало эти отношения, то были бы общие для всех правила которые хотя бы нужно стараться соблюдать иначе конкуренты настучат, а так получается, что зарабатывают не те, кто делает добавочную стоимость, а просто посредники, да с очень крутым инструментарием, но это просто посредники, которые ничего нового не привносят.
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