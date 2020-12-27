Главные песни,
мемы и темы
Мемы
Темы
Клипы
Музыка
Авторы
Мемы
Узнать
 (function(w, d, images) { var teaser = d.querySelector('.vk-results-of-the-year'); loadImages(images).then(function() { teaser.classList.add('vk-results-of-the-year--loaded'); }); function loadImage(url) { var img = d.createElement('img'); return new Promise(function(resolve) { img.onload = resolve; img.src = url; }); }; function loadImages(urls) { return Promise.all(urls.map(function(url) { return loadImage(url); })); }; }(window, document, ['https://leonardo.osnova.io/ed739b2f-0e84-59df-9049-bd6462077dd2/', 'https://leonardo.osnova.io/3364c5fa-f51b-504a-8c2d-d3cddc80ec7c/', 'https://leonardo.osnova.io/be4a4cec-855b-5d34-b109-517c222af2a3/', 'https://leonardo.osnova.io/14c04196-6900-581c-a8c9-b459a8a08d20/', 'https://leonardo.osnova.io/f3d16731-3812-55b5-98ee-577986554f79/']));
Транспорт
Рая Хачатрян

Пользователь «Яндекс.Такси» заявил, что сервис завышает цены за поездку на сумму кешбэка — ​компания это отрицает Статьи редакции

Подписчики «Плюса» сами платят за кешбэк, предположил он.

15 15 комментариев
Деньги в мандаринах
951 просмотров

Пользователь vc.ru Антон Субботин заказал такси в приложении «Яндекс Go»: он обратил внимание, что у него поездка стоит 1900 рублей, а у водителя — 1700 рублей. Субботин предположил, что 1700 рублей — сумма уже после вычета комиссии, но сумма не изменилась даже после оплаты, а 200 рублей «где-то растворились».

В поддержке пользователю и водителю сказали, что дело в том, что у Субботина подключена подписка «Плюс»: разница в 200 рублей пошла на баллы. «Получается, что кешбэк от поездок на такси оплачивает сам пассажир со своей собственной карты», — пишет Субботин.

Пользователь также сравнил стоимость поездки в приложении «Яндекса» у себя и своей жены, предположив, что компания завышает стоимость поездки у пользователей подписки на сумму кешбэка.

В пользовательском соглашении «Плюса» Субботин и другие комментаторы обнаружили пункт (3.4), согласно которому пользователь одобряет «списание платы» за подписку при заказе такси. Сумма составляет 10% от стоимости поездки (3.7).

Ответ «Яндекса»

Вечером 26 декабря «Яндекс» попытался объяснить, что произошло, и как работает кешбэк в приложении:

  • Одна и та же поездка у пользователей без и с подпиской стоит одинаково, но последним 10% возвращается в виде баллов.
  • Пункт в пользовательском соглашении не означает, что пассажиры с «Плюсом» платят больше: «в переводе на человеческий язык это означает, что у подписчиков "Плюса" в стоимость поездки уже заранее заложена 10% скидка, которая равна той самой стоимости расширенной подписки», — сказали в компании.
  • В приложении супруги автора поста на vc действует скидка в 15%, которую даёт премиальная карта MasterCard. Автор признал ошибку, удалил эту часть и извинился.

Пока «Яндекс» не ответил на вопросы TJ, откуда берётся сумма кешбэка, которую получает пользователь с «Плюсом»: вычитается ли она из заработка водителя или компания начисляет её из другого источника. На момент написания заметки в компании не ответили на запрос vc.ru.

#яндекс #яндекстакси

15 15 комментариев
12
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0442\u0430\u043a\u0441\u0438","\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441"], "comments": 15, "likes": 12, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 191661, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sun, 27 Dec 2020 17:20:48 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
15 комментариев
Популярные
По порядку
Деньги в мандаринах
Написать комментарий...

Морской каякер

2
Ответить

BearStrikesBack

Морской
2

Там что-то среднее. Если у тебя плюс, то водители видят заявку на 0.9 от цены, которую ты готов заплатить. 10% идут тебе баллами, чтобы ты мог на 11 раз съездить "бесплатно". Таким образом, Яша вообще какую-то дичь сделала: клиенты Я.Плюса для водителей менее выгодны, т.к. средний чек у них на 10% меньше. Пользователь Плюса ежемесячно платит за возможность быть дискриминированным и менее интересным для водителя. Это что-то новое из области экономики. Конечно же, никакого кешбека здесь нет, и Яндекс не возвращает ничего пользователю за лояльность из своей комиссии.

Ответить

Морской каякер

2

компания это отрицает

В чём суть этой заметки, когда уже по вчерашним скринам чеков выяснили откуда берётся сумма кешбэка

Ответить

Озабоченный паук например

Морской
3

Хорошо пытались обьяснить))

Ответить

Морской каякер

Озабоченный
1

Оу, пропустил, спасибо ))

Ответить

Semyon Efimov

1

Да Яндекс и не ответит, потому что они либо придумывают ответ, либо еще его не придумали. Обратите внимание, что ключевой вопрос был в том, почему стоимость поездки водителю и пассажиру отображаются разные. Однако ни в своем ответе, ни в последующих коммуникациях его нет. И да, я все еще не понимаю, почему так называемые бонусы оплачиваются мной, а не идут из расчета маркетингового бюджета Яндекса (что чаще всего в компаниях и бывает, когда расходы на программу лояльности включены в марк. бюджет). Здесь же, получается, берут с водителя, берут с клиента. Потом возвращают бонусами, которые вы снова тратите на поездки (и на все, что там можно выбрать). Замкнутый круг.

Ответить

Уличный Орзэмэс

Semyon
0

Кто сказал, что стоимость водителю и пассажиру должна показываться одинаковой? Все остальное - логично, но цена поездки - это отдельная тема, для каждого участника (водитель, агрегатор, пассажир) своя. Так было ВСЕГДА и на всех агрегаторах, что Убер, Ситимобил, Яндекс и так далее. Только inDriver не берет комиссии и водитель видит полную стоимость поездки.

По Вашему - Давайте вообще зафиксируем стоимость поездки на 1 км., не зависимо от спроса, привилегий - так должно быть в идеальной вселенной?..

Яндекс конечно же нахимичил и я подтверждаю, что стоимость поездки РАНЬШЕ отличалась на двух рядом находящихся телефонах с и без Яндекс+, но сейчас этого нет.

Ответить

Ol Ka

1

Под конец прошлого года Rambler публично обделался.

В этом году, похоже, Яндекс решил перехватить инициативу.

Зачем они так делают? 🤔

Ответить

Руслан Шекуров

1

С тех пор как подключил яндекс плюс, перестал уже пару лет пользоваться яндекс такси, за редким исключением

Даже Убер цену выдаёт меньше, чем яндекс такси.

Надеюсь в яндекс маркет такой штуки нет.

Ответить

Alex D

Руслан
0

Лол спецом проверил - убер блэк в Шереметьево щас мне по цене Яндекс комфорт+ ( Камри в лучшем случае)

Ответить

Руслан Шекуров

Alex
0

Вот сделал скрины тока что в аэропорт
И так всегда.

Ответить

Озабоченный паук например

0

2 дня широкое обсуждение, что написали в нескольких источниках уже, а Яндекс все молчит и ничего не молот сказать по существу.
Да уж..
Уже устал покупать попкорн!

Ответить

Егор Рублев

0

Почему кто-то до сих пор удивляется?

Ответить

Useforlogin

0

Если верить таксистам с ютуба, то эту скидку оплачивает водитель. А им, в очередной раз, это подается под соусом «будет больше заказов в итоге». 

Ответить

Yuriy Zolotov

0

Это абсолютно тоже самое, что происходит в отношениях между поставщиками товаров и торговыми сетями. Посредник диктует правила и отжимает и клиента и поставщика настолько насколько это в принципе возможно, так как именно за счет этих отжиманий и строится масштабирование бизнеса и если кто-то из конкурентов посредника будет вести более справедливый бизнес, то у него будет меньше ресурса на борьбу за клиента. В результате очевидно, что это рыночные правила, которые строятся на том, что разрешено все, что не запрещено. Если бы государство четко регулировало эти отношения, то были бы общие для всех правила которые хотя бы нужно стараться соблюдать иначе конкуренты настучат, а так получается, что зарабатывают не те, кто делает добавочную стоимость, а просто посредники, да с очень крутым инструментарием, но это просто посредники, которые ничего нового не привносят. 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Econs.online
Подписан
Отписаться
Удалёнка плюс офис: новая норма и ее поведенческие эффекты
Одним из долгосрочных следствий коронакризиса может стать сочетание удаленной и офисной работы. К каким негативным пове…
0
Яндекс Go
Подписан
Отписаться
Как работает кешбэк Яндекс.Плюс в Такси
Сегодня мы получили много вопросов о том, как работает кешбэк Плюса в Яндекс Go. И самый главный: «А правда, что для вс…
121
S4 Consulting
Подписан
Отписаться
Как IT-компании платить минимум налогов в 2021 году
Статья для IT предпринимателей: рассказываем, какую систему налогообложения выбрать; какие льготы можно получить от гос…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Alexander Perlamutrov
за день
Быстро все переобулись. 
Xiaomi убрала адаптер питания из комплектов Mi 11 — компания высмеивала Apple за такое решение
Хозяин
за неделю
Здравствуйте, я из Яндекса. С сегодняшнего дня Антон Субботин забанен в Яндексе, а водитель уволен. Подобное больше не повторится. С уважением, Ваш Яндекс
Кэшбек за поездки на такси от «Яндекс.Плюс» ненастоящий?

Комментарии

Andrey Shevtsov

Запись в подсайте Офтоп

AeternaMens

«У других из-за кризиса падает…

Миша Магадан

Xiaomi убрала адаптер питания…

Arthur Niazyan

ЦБ предложил ограничить покупку…

Sergei Timofeyev

ЦБ предложил ограничить покупку…

Leha Shum

Сервис сокращения ссылок Cli.co…

Bulat Ziganshin

Xiaomi убрала адаптер питания…

Vadim Kuznetsov

ЦБ предложил ограничить покупку…

Артур Крюк

Кэшбек за поездки на такси от…

A G

ЦБ предложил ограничить покупку…

Руслан Кислов

История одного неудачного опыта…

Юрий Белоножкин

Xiaomi убрала адаптер питания…

Артур Крюк

Кэшбек за поездки на такси от…

Дмитрий

История одного неудачного опыта…

Digital-агентство…

Топ-5 ошибок при устройстве на…

A G

ЦБ предложил ограничить покупку…

Yuri Baranov

Xiaomi убрала адаптер питания…

Илья Константинович

Запись в подсайте Офтоп

Sergei Timofeyev

ЦБ предложил ограничить покупку…
null