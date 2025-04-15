Власти Китая потребовали от местных авиакомпаний прекратить закупки самолётов Boeing — Bloomberg

Часть бортов, купленных до вступления в силу торговых пошлин против США, Китай ещё может принять.Китайское правительство потребовало от авиакомпаний не принимать поставки самолётов Boeing — в рамках «торговой войны» с США, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Кроме того, им нужно приостановить закупки оборудования и запчастей у американских производителей.Такие указания выдали после того, как страна объявила о введении пошлин в размере 125% на товары из США — они стали ответом на американские тарифы в 145% на товары из Китая. Сборы более чем в два раза увеличили бы стоимость самолётов и деталей американского производства, поэтому принимать Boeing китайским авиакомпаниям «нецелесообразно», отмечают источники.По данным Aviation Flights Group, в парк китайских перевозчиков должны поступить около десяти самолётов Boeing 737 Max. Собеседники издания говорят, что часть из них ещё могут принять — документы на воздушные судна оформили до того, как китайские пошлины вступили в силу. Кроме того, правительство Китая рассматривает способы поддержки авиакомпаний, которые берут самолёты Boeing в лизинг и сталкиваются с повышением расходов.Источник: Bloomberg#новости #китай #boeing