Китай запретил использовать слова «умный» и «беспилотный» в рекламе автомобилей

После смертельного ДТП с участием электромобиля SU7 от Xiaomi.Китай запретил автопроизводителям использовать термины вроде «умное вождение» и «автономное вождение» в рекламе систем помощи водителю, пишет Tech in Asia.Кроме того, компании должны будут теперь получать одобрение регуляторов перед тем, как обновить ПО для вождения в уже проданных автомобилях.Министерство промышленности и информацилнных технологий представило обновлённые правила на встрече с почти 60 представителями автопроизводителей, уточняет Reuters.Агентство отмечает, что правила пересмотрели после смертельного ДТП с участием электромобиля SU7 от Xiaomi. Авария произошла в конце марта 2025 года в Китае. Седан влетел в бетонное ограждение на скорости 116 км/ч.В Xiaomi сообщили, что менее чем за 20 минут до ДТП пользователь включил режим помощи водителю «Навигация на автопилоте». Система отправила несколько предупреждений, так как водитель, «предположительно, не держался за руль», а за пару секунд до столкновения начала снижать скорость. После новости об аварии акции компании упали более чем на 6%.Спортивный электромобиль SU7 Ultra. Источник: Carnewschina#новости