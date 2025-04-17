Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
AI
Крипто
Карьера
Путешествия
Право
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Транспорт

Китай запретил использовать слова «умный» и «беспилотный» в рекламе автомобилей

После смертельного ДТП с участием электромобиля SU7 от Xiaomi.

  • Китай запретил автопроизводителям использовать термины вроде «умное вождение» и «автономное вождение» в рекламе систем помощи водителю, пишет Tech in Asia.
  • Кроме того, компании должны будут теперь получать одобрение регуляторов перед тем, как обновить ПО для вождения в уже проданных автомобилях.
  • Министерство промышленности и информацилнных технологий представило обновлённые правила на встрече с почти 60 представителями автопроизводителей, уточняет Reuters.
  • Агентство отмечает, что правила пересмотрели после смертельного ДТП с участием электромобиля SU7 от Xiaomi. Авария произошла в конце марта 2025 года в Китае. Седан влетел в бетонное ограждение на скорости 116 км/ч.
  • В Xiaomi сообщили, что менее чем за 20 минут до ДТП пользователь включил режим помощи водителю «Навигация на автопилоте». Система отправила несколько предупреждений, так как водитель, «предположительно, не держался за руль», а за пару секунд до столкновения начала снижать скорость. После новости об аварии акции компании упали более чем на 6%.
Спортивный электромобиль SU7 Ultra. Источник: Carnewschina
Спортивный электромобиль SU7 Ultra. Источник: Carnewschina

#новости

3
15 комментариев