К Tesla подали иск в США — компанию обвиняют в том, что она «ускоряет» одометры, чтобы машины быстрее теряли гарантию

Иск потенциально может затронуть более 1 млн электромобилей.Tesla «ускоряет» одометры на своих электромобилях, чтобы они показывали больший пробег, а машины быстрее теряли гарантию. Так утверждает Найри Хинтон, который подал иск к компании, пишет Reuters.В декабре 2022 года Хинтон купил Tesla Model Y 2020 года. По его словам, одометр показывал, что электромобиль проезжал по 72 мили в день (115,9 км), хотя на самом деле — не больше 20 миль (32,2 км).Из-за этого, утверждает Хинтон, он раньше срока потерял базовую гарантию и остался со счётом в $10 тысяч за ремонт автомобиля, который, по его мнению, должна была покрыть Tesla. Компания не дала комментарий, но отвергла обвинения в иске.Согласно иску, Хинтон требует штрафных санкций и возмещение ущерба для водителей Tesla в Калифорнии. Иск потенциально может затронуть более 1 млн электромобилей.#новости #tesla