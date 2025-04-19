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Ася Карпова
Транспорт

«АвтоВАЗ» начал серийное производство Lada Iskra — в локализацию и запуск вложили 40 млрд рублей

Продажи модели обещают начать с 20 июля 2025 года.

Источник: Autonews
Источник: Autonews
  • Промышленный выпуск автомобилей Lada Iskra стартовал на заводе в Тольятти, предприятие может производить до 150 тысяч автомобилей в год.
  • По заявлениям компании, Lada Iskra локализовали более чем на 90% для производства в условиях санкций. «Авт��ВАЗ» адаптировал модульную платформу CMF-B, разработанную Renault и Nissan, заменил электронику и добавил около 400 новых деталей. Инвестиции в запуск модели составили 40 млрд рублей.
  • «АвтоВАЗ» показал Lada Iskra на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2024 году. Она будет доступна в трёх кузовах: седан, универсал и универсал-кросс.
  • Машина должна занять место в модельной линейке между семействами Granta и Vesta. Дилеры сообщали, что она может стоить дороже Granta (от 1 млн рублей в базовой комплектации).

#новости #lada

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