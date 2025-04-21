Регулятор в США подал в суд на Uber — компания якобы затрудняет отмену своей подписки

Некоторые пользователи также пожаловались, что сервис продолжает брать деньги даже после того, как они отказались от Uber One.Федеральная торговая комиссия США (FTC) подала в суд на Uber, пишет CNBC. Регулятор считает, что такси-сервис вводил в заблуждение пользователей по поводу своей подписки Uber One, не предоставляя «простого способа» отменить подписку и беря плату без согласия.«Американцы устали подписываться на ненужные сервисы, подписки которых, кажется, невозможно отменить», — заявил председатель FTC Эндрю Фергюсон.По мнению службы, когда дело доходит до отписки, Uber делает процесс «чрезвычайно сложным». При этом некоторым пользователям говорят связаться со службой поддержки, но не дают способов это сделать. Кроме того, некоторые клиенты говорят, что Uber брала деньги даже после отмены подписки.Представитель Uber заявил, что компания «разочарована» решением, но уверена: суд вынесет решение в её пользу. По его словам, сервис не берёт плату с клиентов без их согласия, а отменить подписку можно в любое время в приложении: у большинства пользователей это занимает 20 секунд или меньше.Uber запустил Uber One в 2021 году. Подписка стоит $9,99 в месяц или $96 в год, уточняет CNBC (около 810 рублей и 7790 рублей по курсу ЦБ на 21 апреля 2025 года соответственно). Например, она позволяет получить бесплатную доставку в сервисе Uber Eats и скидки на заказы.Осенью 2024 года FTC говорила, что компании «слишком часто превращают отмену подписки в испытание». Но отмена подписки должна быть такой же простой, как и оформление. Регулятор заявил, что обяжет сервисы давать пользователям право отменять подписки «в один клик». Отраслевые ассоциации подали иск к FTC.#новости #uber