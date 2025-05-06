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Евгения Евсеева
Транспорт

В Санкт-Петербурге ввели запрет на движение электросамокатов в некоторых районах на время массовых мероприятий

Первые ограничения — с 6 по 10 мая 2025 года.

  • Передвижение и парковка на электросамокатах, гироскутерах, моноколёсах и других средствах индивидуальной мобильности будут запрещены в дни крупных праздников и международных форумов, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга. Как будут следить за выполнением запретов — пока неясно.
  • Первые ограничения ввели с 6 по 10 мая 2025 года из-за празднования Дня Победы — в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском и Центральном районах города.
  • С 19 по 23 мая 2025-го запретят движение в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском, Пушкинском и Центральном районах. Причина — Петербургский международный юридический форум и Невский международный экологический конгресс.
  • Следом ограничения заработают с 18 по 22 июня 2025-го в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском, Пушкинском и Центральном районах из-за Петербургского международного экономического форума.
  • Затем — с 28 по 29 июня в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах из-за «Алых парусов». А 27 июля нельзя будет кататься в Адмиралтейском, Василеостровском, Кронштадтском, Петроградском и Центральном районах из-за Главного военно-морского парада.
  • Также с 7 мая по 17 ноября 2025 года будет запрещено движение гидроциклов и незарегистрированных маломерных судов на основных реках города, включая Неву, Малую и Большую Невку, канал Грибоедова, Мойку и Фонтанку.
Источник: ТАСС
Источник: ТАСС
  • В Санкт-Петербурге и без того есть зоны, где действует запрет на передвижение на электросамокатах — например, Невский и Адмиралтейский проспекты. Также нельзя парковаться в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах.

#новости #санктпетербург #электросамокаты

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