Стороны также хотят создать список адресов стоянок СИМ — в 2024 году электросамокаты эвакуировали из-за неправильной парковки.Комитет по транспорту Санкт-Петербурга и операторы Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go» подписали обновлённое соглашение о правилах работы в городе в 2025 году, пишет «Фонтанка».Они договорились, что работу кикшерингов будут приостанавливать при «изменении погодных условий», «чтобы граждане не пострадали». Издание отмечало, что сервисы и так останавливали аренду в гололёд, снегопад или сильные дожди — теперь это официально прописали.Стороны также «обязуются совершенствовать систему штрафных санкций» для нарушителей ПДД, планируют «развивать верификацию пользователей», в том числе через «Госуслуги Санкт-Петербурга», сформировать список адресов стоянок средств индивидуальной мобильности (СИМ) и разработать концепцию единого оформления этих мест.Комитет также согласился на предложение операторов «инвестировать законным способом в транспортную инфраструктуру» или перечислять по 1000 рублей за каждое используемое в Санкт-Петербурге СИМ в каждом сезоне. В сезоне 2025 парк сервисов составит около 42 тысяч устройств, указывает издание.Также в городе продолжат действовать шесть зон, где движение электросамокатов запрещено, 175 адресов, где их скорость ограничена до 15 км/ч, и семь — с лимитом до 10 км/ч. Как и в прошлом сезоне, парковаться нельзя будет в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах.Источник: «Яндекс Go»#новости #санктпетербург