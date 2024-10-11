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Полина Лааксо
Транспорт

В Санкт-Петербурге предложили побыстрее закрыть сезон электросамокатов из-за непогоды

В 2023 году его завершили только 20 ноября.

  • В 2024 году депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев предложил Комитету по транспорту закрыть сезон 19 октября.
  • По его словам, лужи, опавшая листва, а также утренний гололёд на тротуарах создают риски как для пользователей самокатов, так и для пешеходов. А припаркованные транспортные средства мешают уборке.
Источник фото: «Телеканал “Санкт-Петербург”»
Источник фото: «Телеканал “Санкт-Петербург”»
  • В середине мая 2024 года в Санкт-Петербурге прошла «операция “Кикшеринг”». За неделю Госавтоинспекция (ГАИ) эвакуировала на штрафстоянки тысячи электросамокатов из-за неправильной парковки. Она же выступила против их движения по тротуарам. В июле рейд провели снова.
  • В правительстве напоминали: приоритетными для движения средств индивидуальной мобильности считаются велополосы и велопешеходные дорожки. Совместное пользование последними представляет риски для пешеходов, но создание инфраструктуры только для самокатов сочли «сложно реализуемой» идеей.
  • В сентябре Минтранс предложил регистрировать в реестре все «средства микромобильности» и выдавать им учётные номера, а также ограничить скорость езды электросамокатов рядом с пешеходами.
Полина Лааксо
Транспорт
Количество ДТП с электросамокатами и другими СИМ в первой половине 2024 года выросло в России на 81%

Год к году.

Источник фото: «<a href="https://dzen.ru/a/ZEROLOiWfjPB0bq8" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Дзен</a>»

#новости #электросамокаты

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29 комментариев
Илья Дёмин

Надеюсь, что это был последний сезон для самокатов. И не только для Питера, а для всей России.

14
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Полина Лааксо
Автор

добавить в этот комментарий матюки — и как будто слегка придурковатый писал

8
2
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Сергей про е-ком

Электрокаты - зло. Выдавать только людям с правами и к ОСАГО привязать.

8
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Jack Brown

Точно. И пешеходам права выдавать, техосмотр и страхование пешеходной ответственности принудительное. А то ходють тут по помытому, следят да влетают в барские премиальные автомобили.
Да и тем, кто дышит. А то вдыхают кислород, а выдыхают всякую дрянь

4
1
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Дмитрий Юранов

Уже давно пора ввести обязательную регистрацию самокатов, экзамен и штрафы за нарушения. Только так мы сможем сделать наши города безопаснее.

2
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prokhorov

Электрокаты очень удобная тема, просто много дебилов на них катается

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Vlad

идиотизм.. В новых районах с широкими улицами чего самокаты-то мешают им? А в районах с узкими улицами (центр) самокаты и так запрещены с лета..

Респект правительству Москвы, где с самокатами вообще не борятся, и даже лимит на скорость в Москве 25 аж км-ч (против 20км-ч в СПб).

2
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