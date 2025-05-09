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Карина Пардаева
Транспорт

Cловацкая Klein Vision запустит в продажу летающий автомобиль AirСar 2 в 2026 году

Цена передзаказа — от $800 тысяч до $1 млн.

Источник фото: Klein Vision
Источник фото: Klein Vision
  • Компания Klein Vision 8 мая 2025 года представила «готовый к производству» прототип летающего автомобиля AirСar 2, пишет The Next Web.
  • AirСar 2 превращается в самолёт за 80 секунд. Его скорость — 250 км/ч, он способен пролететь около 1000 км. На дороге машина разгоняется до 200 км/ч.
  • В автомобиле установлен двигатель мощностью 280 л. с. вместо 1,6-литрового мотора BMW. Длина AirСar 2 — 5,8 м, он поместится на стандартной парковке, отмечает издание.
  • У Klein Vision уже есть предварительные заказы и «несколько потенциальных клиентов» на AirСar 2.
Источник фото: Klein Vision
Cловацкая Klein Vision запустит в продажу летающий автомобиль AirСar 2 в 2026 году
Cловацкая Klein Vision запустит в продажу летающий автомобиль AirСar 2 в 2026 году

  • В сентябре 2025 года компания планирует получить сертификат лётной годности для новой модели и запустить производство — до 100 машин в год. В дальнейшем планируется сертификация по стандарту EASA CS-32.

  • Первая модель AirCar совершила более 500 взлётов и посадок. В 2022 году она получила сертификат лётной годности в Словакии.
  • Команда проекта состоит из семи человек. Его развивают без внешних инвестиций. Первый AirСar обошёлся в $5 млн.
TJ
Транспорт
Летающая машина AirCar совершила межгородской перелёт — она превращается из автомобиля в самолёт за две минуты

Перед стартом крылья выдвигаются, а спойлер превращается в хвост.

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#новости

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