Стартап Slate Auto собрал 100 тысяч предзаказов за две недели после официальной презентации электропикапа

Среди его инвесторов — основатель Amazon Джефф Безос и венчурная компания General Catalyst.Источник фото: Slate AutoSlate Auto представил электропикап стоимостью до $20 тысяч в конце апреля 2025 года. Его можно полностью настроить под себя — от конфигурации салона до внешнего вида кузова.TechCrunch отмечает, что бронирования не равны продажам. Другие EV-стартапы заявляли о подобных успехах и ранее, но многие из них не оправдали ожиданий. Например, банкротящемуся производителю электрокаров Fisker при 60 тысячах бронирований удалось продать лишь несколько тысяч кроссоверов Ocean.Slate Auto основали в 2022 году. В компании работают бывшие сотрудники Ford, General Motors, Harley-Davidson. В 2023-м компания привлекла $111 млн, среди инвесторов значился и основатель Amazon Джефф Безос.Производство пикапа начнётся в 2026 году. К 2027 году компания планирует выпускать до 150 тысяч автомобилей в год, отмечает издание.#новости