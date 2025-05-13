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Карина Пардаева
Транспорт

Стартап Slate Auto собрал 100 тысяч предзаказов за две недели после официальной презентации электропикапа

Среди его инвесторов — основатель Amazon Джефф Безос и венчурная компания General Catalyst.

Источник фото: Slate Auto
Источник фото: Slate Auto
  • Slate Auto представил электропикап стоимостью до $20 тысяч в конце апреля 2025 года. Его можно полностью настроить под себя — от конфигурации салона до внешнего вида кузова.
  • TechCrunch отмечает, что бронирования не равны продажам. Другие EV-стартапы заявляли о подобных успехах и ранее, но многие из них не оправдали ожиданий. Например, банкротящемуся производителю электрокаров Fisker при 60 тысячах бронирований удалось продать лишь несколько тысяч кроссоверов Ocean.
  • Slate Auto основали в 2022 году. В компании работают бывшие сотрудники Ford, General Motors, Harley-Davidson. В 2023-м компания привлекла $111 млн, среди инвесторов значился и основатель Amazon Джефф Безос.
  • Производство пикапа начнётся в 2026 году. К 2027 году компания планирует выпускать до 150 тысяч автомобилей в год, отмечает издание.

#новости

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