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Евгения Евсеева
Транспорт

Вице-премьер Трутнев заявил, что проект самолёта малой авиации «Байкал» закрыли — он «зашёл в тупик»

Его разрабатывали как замену советским Ан-2.

Самолёт «Байкал». Источник: «РИА Новости»
Самолёт «Байкал». Источник: «РИА Новости»
  • Производство закроют, так как работа над самолётом «зашла в тупик», сообщил вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Об этом пишут «Интерфакс», ТАСС и «Коммерсантъ». Минпромторг заявил, что работы над проектом продолжаются.

Вы знаете, что у нас велась работа по разработке малого самолёта «Байкал». Она на сегодняшний день зашла в тупик. То есть самолёта «Байкал» у нас не ожидается.

Юрий Трутнев
  • Он также отметил, что малой авиации у России «к сожалению, практически нет», а из ситуации будут выходить ремоторизацией самолётов Ан-2.
  • Как пишет «Ъ», проект могли закрыть из-за конструктивных проблем самолёта — а на их устранение может понадобиться до пяти лет.

«Байкал» — лёгкий самолёт, оснащённый одним турбовинтовым двигателем. Он рассчитан на перевозку до девяти пассажиров или до 2 тонн груза на дальность 1500-3000 км.

  • Самолёт должен был заменить устаревшие советские Ан-2. Проектом занималась «Байкал Инжиниринг» — «дочка» Уральского завода гражданской авиации.
  • Поставить самолёт планировали в 2025 году. Летом 2024 года источники РБК сообщали, что его стоимость составляет 455 млн рублей. Это в три раза больше суммы, что Минпромторг указывал при заказе самолёта в 2019 году — не выше 120 млн рублей. В сентябре она снизилась до 260 млн рублей после того, как Владимир Путин призвал ускорить его разработку.
  • Позже сроки поставок сдвинули на 2026 год. Минпромторг сообщал, что цена самолёта не превысит 280 млн рублей. В феврале 2025-го «Ъ» писал, что проект могут заморозить или передать на доработку S7 из-за допущенных «драматических ошибок». В Минпромторге тогда это опровергали.

#новости #самолёты

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