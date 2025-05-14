Вице-премьер Трутнев заявил, что проект самолёта малой авиации «Байкал» закрыли — он «зашёл в тупик»

Его разрабатывали как замену советским Ан-2.Самолёт «Байкал». Источник: «РИА Новости»Производство закроют, так как работа над самолётом «зашла в тупик», сообщил вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Об этом пишут «Интерфакс», ТАСС и «Коммерсантъ». Минпромторг заявил, что работы над проектом продолжаются.Вы знаете, что у нас велась работа по разработке малого самолёта «Байкал». Она на сегодняшний день зашла в тупик. То есть самолёта «Байкал» у нас не ожидается.Юрий ТрутневОн также отметил, что малой авиации у России «к сожалению, практически нет», а из ситуации будут выходить ремоторизацией самолётов Ан-2.Как пишет «Ъ», проект могли закрыть из-за конструктивных проблем самолёта — а на их устранение может понадобиться до пяти лет. «Байкал» — лёгкий самолёт, оснащённый одним турбовинтовым двигателем. Он рассчитан на перевозку до девяти пассажиров или до 2 тонн груза на дальность 1500-3000 км.Самолёт должен был заменить устаревшие советские Ан-2. Проектом занималась «Байкал Инжиниринг» — «дочка» Уральского завода гражданской авиации. Поставить самолёт планировали в 2025 году. Летом 2024 года источники РБК сообщали, что его стоимость составляет 455 млн рублей. Это в три раза больше суммы, что Минпромторг указывал при заказе самолёта в 2019 году — не выше 120 млн рублей. В сентябре она снизилась до 260 млн рублей после того, как Владимир Путин призвал ускорить его разработку.Позже сроки поставок сдвинули на 2026 год. Минпромторг сообщал, что цена самолёта не превысит 280 млн рублей. В феврале 2025-го «Ъ» писал, что проект могут заморозить или передать на доработку S7 из-за допущенных «драматических ошибок». В Минпромторге тогда это опровергали.#новости #самолёты