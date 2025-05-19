Соавтор законопроекта о локализации машин для такси предложил распространить такие же требования на каршеринг

Автомобили должны будут набрать не менее 3200 баллов локализации. Источник: ShutterstockСоответствующий законопроект направил на отзыв в правительство Андрей Кутепов, глава экономического комитета Совфеда и соавтор закона о локализации машин для такси, пишут «РИА Новости».Он предлагает обязать каршеринги использовать автомобили с высокой степенью локализации производства — то есть набравшие не менее 3200 баллов локализации.Кутепов отметил, что это соответствует целям развития российского автопрома до 2035 года, одна из которых — удовлетворение внутреннего спроса на высоколокализованную продукцию.В пояснительной записке говорится, что в России активно развивается каршеринг: спрос на него по итогам 2022 года увеличился примерно на 20% и продолжает расти, автопарк вырос на 30-50%. При этом доля китайских автомобилей в парках некоторых операторов каршеринга в 2023-м достигала 30-50%.Артур ТомилкоТранспорт14 мая«Пассажиров жалко»: как закон о локализации машин для такси повлияет на рынок Главное из материала Forbes. #новости #каршеринг #законопроекты