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Евгения Евсеева
Транспорт

Соавтор законопроекта о локализации машин для такси предложил распространить такие же требования на каршеринг

Автомобили должны будут набрать не менее 3200 баллов локализации.

Источник: Shutterstock
Источник: Shutterstock
  • Соответствующий законопроект направил на отзыв в правительство Андрей Кутепов, глава экономического комитета Совфеда и соавтор закона о локализации машин для такси, пишут «РИА Новости».
  • Он предлагает обязать каршеринги использовать автомобили с высокой степенью локализации производства — то есть набравшие не менее 3200 баллов локализации.
  • Кутепов отметил, что это соответствует целям развития российского автопрома до 2035 года, одна из которых — удовлетворение внутреннего спроса на высоколокализованную продукцию.
  • В пояснительной записке говорится, что в России активно развивается каршеринг: спрос на него по итогам 2022 года увеличился примерно на 20% и продолжает расти, автопарк вырос на 30-50%. При этом доля китайских автомобилей в парках некоторых операторов каршеринга в 2023-м достигала 30-50%.
Артур Томилко
Транспорт
«Пассажиров жалко»: как закон о локализации машин для такси повлияет на рынок

#новости #каршеринг #законопроекты

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