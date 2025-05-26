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Артур Томилко
Транспорт

Автопроизводитель BYD объявил о скидках до 35% на свои машины в Китае — его акции упали на 9%

Бумаги других китайских автопроизводителей потеряли больше 5%.

Фото Bloomberg
Фото Bloomberg
  • Компания предложила скидки на 22 модели электрических и гибридных автомобилей, пишет Bloomberg. Они продлятся до конца июня 2025 года.
  • Самый бюджетный автомобиль компании — хэтчбэк Seagull — подешевел с $10 тысяч до $7780 (около 620 тысяч рублей по курсу ЦБ на 26 мая 2025 года). Скидка на гибридный седан Seal составила 34%.
  • Компания стремится освободить свои склады от старых моделей на фоне снижения спроса, поясняет агентство. Это подстёгивает других производителей ещё больше опускать цены и снижать свою маржу.
  • Акции BYD в Гонконге на фоне сообщения о скидках упали на 8,3%. Бумаги других китайских автопроизводителей, среди которых Li Auto, Geely, Great Wall Motors (производит Haval, Tank и другие марки), потеряли больше 5%.
  • По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в апреле 2025 года запасы местных дилеров достигли 3,5 млн автомобилей — это самый высокий показатель с декабря 2023-го.
Полина Лааксо
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#новости #byd

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