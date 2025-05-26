Автопроизводитель BYD объявил о скидках до 35% на свои машины в Китае — его акции упали на 9%

Бумаги других китайских автопроизводителей потеряли больше 5%. Фото BloombergКомпания предложила скидки на 22 модели электрических и гибридных автомобилей, пишет Bloomberg. Они продлятся до конца июня 2025 года.Самый бюджетный автомобиль компании — хэтчбэк Seagull — подешевел с $10 тысяч до $7780 (около 620 тысяч рублей по курсу ЦБ на 26 мая 2025 года). Скидка на гибридный седан Seal составила 34%.Компания стремится освободить свои склады от старых моделей на фоне снижения спроса, поясняет агентство. Это подстёгивает других производителей ещё больше опускать цены и снижать свою маржу.Акции BYD в Гонконге на фоне сообщения о скидках упали на 8,3%. Бумаги других китайских автопроизводителей, среди которых Li Auto, Geely, Great Wall Motors (производит Haval, Tank и другие марки), потеряли больше 5%.По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в апреле 2025 года запасы местных дилеров достигли 3,5 млн автомобилей — это самый высокий показатель с декабря 2023-го.Полина ЛааксоМнения2чГлавный дизайнер китайского автобренда Hongqi: «Россия — не Европа, где не любят выпячивать богатство или социальный статус» Таким мнением Джайлс Тейлор поделился с Forbes.#новости #byd