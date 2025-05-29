Региональный агрегатор такси Xcar объявил о выходе на московский рынок

Участники рынка предупреждают: столичный рынок «специфический», региональный опыт «может оказаться нерелевантным».Такси-сервис Xcar развивает «ИксКар групп», он работает в 14 регионах России, в том числе Архангельской области, Камчатском крае, Краснодарском крае и других. Теперь компания объявила о выходе в Москву и Подмосковье.На первом этапе агрегатор планирует подключить более 50 тысяч водителей, до конца 2025 года — до 200 тысяч. Для водителей будет действовать пониженная комиссия на уровне до 15%, для пассажиров — спонсирование первых поездок и повышенный кешбэк.В Москве на конец 2024 года доминирующее положение было у «Яндекс Go», отмечает «Ъ». В 96% случаев заказа такси через мобильное приложение пользователи выбирали этот сервис, писал РБК со ссылкой на апрельскую презентацию столичного Дептранса. Еще 3% приходились на Drivee, 0,86% — на «Ситимобил» и 0,14% — на «Максим». В «Яндексе» отказались от комментариев газете.В «Максим» отметили, что Москва — «специфический рынок», где опыт региональных игроков «может оказаться нерелевантным». Опыт других компаний показывает, что как только они сокращают денежные вливания, в том числе в маркетинг, происходит отток водителей и пассажиров.Агрегатор от «ИксКар групп» создан в 2019 году и с 2022 года работает в России под бренадми Xcar и «ИксКар». По собственным данным, к сервису подключено более 43 тысяч водителей, за всё время они совершили свыше 1,7 млн поездок. По данным «Контур.Фокуса», АО «Икс Кар групп» в 2024 году получило 2,7 млн рублей выручки и 3,9 млн рублей убытка.Источник: «ИксКар»#новости #такси