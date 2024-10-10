Доля «Яндекс Go» среди приложений перевозчиков такси в Москве превышала 96% в апрельской презентации Дептранса — РБК

Перевозчики могут одновременно подключаться к разным агрегаторам и получать заказы от любого из них — так рынок остаётся конкурентным и системно развивается. На данный момент лидирующую позицию среди агрегаторов занимает «Яндекс Такси». При этом доля других служб заказа также постоянно растёт.
-с тех пор с рынка по разным причинам ушли многие конкуренты
Ахаххаха, коммерческий сговор доплата водюкам за пассажиров на старте/скупка активов других агрегаторов/полное игнорирование антимонопольного законодательства .
Яндекс Такси (теперь модное слово ГО чтобы не ассоциироваться с ЯТакси) всё перекупил давно, всех перевозчиков, за исключением каких то маргиналов, а теперь удивляется почему это у него 96% рынка. Смешно.
Куда смотрит ФАС
Заняты действительно важной работой:)
"ФАС выявила высокие средние наценки на хлеб в крупнейших торговых сетях РФ, в ряде случаев они составляли свыше 100%"
Не монополист всё ещё, не? Бедолаги, всего 98-99%.
Там Бакальчук со своим 1% скачек как армянами ужаленный.
Армяни там пешки -ингуши и даги там давно рулят
96%. Удивительно, что не 99,99%. Скоро яндекс помимо того, что везет, дает почту, облако, банковскую карту, ставит Алису, которая все слушает, залезет в трусы и будет предоставлять их по подписке =))) Иначе отменит трусы