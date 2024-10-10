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Таня Боброва
Транспорт

Доля «Яндекс Go» среди приложений перевозчиков такси в Москве превышала 96% в апрельской презентации Дептранса — РБК

В 2020 году столичный Дептранс говорил, что доля «Яндекса» в заказах за сутки — 70,8%.

  • В 96% случаев заказа такси через мобильное приложение пользователи выбирают «Яндекс Go», пишет РБК со ссылкой на апрельскую презентацию Дептранса Москвы. Её подлинность подтвердили два источника на рынке.
  • Еще 3% приходились на сервис Drivee, 0,86% — на «Ситимобил» и 0,14% — на «Максим». Два собеседника издания приводят оценку доли «Яндекс Go» на конец августа 2024 года: до 98 и 99% соответственно.
  • В Дептрансе Москвы не стали раскрывать распределение долей между участниками рынка такси, но отметили, что на нём работает около 15 тысяч перевозчиков и 28 служб заказа. В «Яндекс Go» отказались от комментариев.

Перевозчики могут одновременно подключаться к разным агрегаторам и получать заказы от любого из них — так рынок остаётся конкурентным и системно развивается. На данный момент лидирующую позицию среди агрегаторов занимает «Яндекс Такси». При этом доля других служб заказа также постоянно растёт.

представитель Дептранса Москвы
  • В последний раз Дептранс публично раскрывал распределение долей между приложениями такси в Москве в 2020 году, отмечает РБК. По данным департамента, на ноябрь того года доля «Яндекс Такси» в заказах за сутки составляла 70,8%, на втором месте был «Ситимобил» с долей 20,2%, на третьем — Gett с долей 6%. Доля «Везёт», inDriver и других игроков составляла суммарно 3%.
  • Gett и inDrive приостановили работу в России в 2022 году. Российская команда inDrive отделилась от международной и стала развиваться самостоятельно, а в 2023 году в магазинах приложений появился сервис для заказа поездок Drivee.
  • «Ситимобил» с 2019 года развивался как часть совместного предприятия VK (тогда — Mail.ru Group) и «Сбербанка». В начале марта 2022-го сервис объявил о закрытии. В апреле того же года СП VK и «Сбера» сообщило, что бренд и платформу «Ситимобила» купит People&People — владелец брендов «Таксовичкоф» и «Грузовичков».
  • В феврале 2021 года «Яндекс Такси» сообщил о покупке колл-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок «Везёт». Это была вторая попытка купить сервис: до этого ФАС отказала в согласовании сделки. В августе 2024-го «Яндекс» запустил сервис такси «Везёт».

#новости #такси

11
11 комментариев
Sharik Sharikov

-с тех пор с рынка по разным причинам ушли многие конкуренты

Ахаххаха, коммерческий сговор доплата водюкам за пассажиров на старте/скупка активов других агрегаторов/полное игнорирование антимонопольного законодательства .

10
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Big Lebovvski (Владислав)

Яндекс Такси (теперь модное слово ГО чтобы не ассоциироваться с ЯТакси) всё перекупил давно, всех перевозчиков, за исключением каких то маргиналов, а теперь удивляется почему это у него 96% рынка. Смешно.

8
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Dozent

Куда смотрит ФАС

5
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Le Bro

Заняты действительно важной работой:)
"ФАС выявила высокие средние наценки на хлеб в крупнейших торговых сетях РФ, в ряде случаев они составляли свыше 100%"

1
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Вадим Д.

Не монополист всё ещё, не? Бедолаги, всего 98-99%.
Там Бакальчук со своим 1% скачек как армянами ужаленный.

3
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Аноним

Армяни там пешки -ингуши и даги там давно рулят

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Алексей

96%. Удивительно, что не 99,99%. Скоро яндекс помимо того, что везет, дает почту, облако, банковскую карту, ставит Алису, которая все слушает, залезет в трусы и будет предоставлять их по подписке =))) Иначе отменит трусы

2
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