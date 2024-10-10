Доля «Яндекс Go» среди приложений перевозчиков такси в Москве превышала 96% в апрельской презентации Дептранса — РБК

Перевозчики могут одновременно подключаться к разным агрегаторам и получать заказы от любого из них — так рынок остаётся конкурентным и системно развивается. На данный момент лидирующую позицию среди агрегаторов занимает «Яндекс Такси». При этом доля других служб заказа также постоянно растёт.