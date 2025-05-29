«МТС Юрент» и Whoosh запустили рейтинг пользователей — «опытным» разрешат ездить со скоростью до 25 км/ч

Сейчас она ограничена 20 км/ч.На рейтинг будут влиять количество поездок, наличие штрафов и предупреждений, стиль вождения, качество парковки, подтверждение возраста через банковские сервисы, Mos ID, МТС ID и другие факторы, сообщили представители сервисов.На основе этих данных операторы будут назначать персональные настройки: допустимую скорость, степень доверия при парковке при сбое геолокации, наличие депозита перед поездкой и прочее.В пилотном режиме некоторые новые пользователи по умолчанию получат лимит 18-20 км/ч. При соблюдении ПДД и отсутствии нарушений лимит могут повысить до 25 км/ч. При падении рейтинга скорость, наоборот, снизят.Городские правила останутся без изменений. Медленные зоны продолжат действовать для всех. В городах с ограничением до 20 км/ч (например, Санкт-Петербург, Калининград, Тюмень, Рязань, Новокузнецк, Казань) рейтинг не повлияет на максимальную скорость.Весной 2025 года «Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh снизили максимальную скорость электросамокатов на тротуарах до 20 км/ч.Тогда же Минтранс предложил запретить электросамокатчикам требовать, чтобы их пропустили пешеходы, и ввести законодательный запрет на езду вдвоём.А в Госдуме обсудили проведение в Москве эксперимента по идентификации пользователей, которые хотят ездить быстрее 12 км/ч, с помощью биометрии.#новости #электросамокаты