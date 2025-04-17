«Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh снизили максимальную скорость электросамокатов на тротуарах до 20 км/ч

Изменения вступили в силу с 17 апреля 2025 года. По правилам дорожного движения максимальная разрешённая скорость для средств индивидуальной мобильности выше на 20% — 25 км/ч. Разогнаться сильнее 20 км/ч не даст специальный IoT-модуль, установленный в самокатах, рассказали в Whoosh.Большинство пользователей и так передвигалась в пределах 17-20 км/ч, но оставались те, кто создавал аварийные ситуации на тротуарах и мешал пешеходам, говорят операторы. Но при этом добавляют: прямое влияние скорости в 20-25 км/ч на риск аварии не выявили. Проблемы возникают из-за неспешивания, поездок вдвоём и с детьми, езды в неположенном месте.Источник фото: «Комсомольская правда»В марте 2025 года Минтранс подготовил поправки к правилам дорожного движения и предложил запретить самокатчикам требовать от пешеходов уступить им дорогу — в том числе сигналя. В том же месяце в Госдуме обсудили идею ввести биометрию для тех, кто хочет ездить на скорости выше 12 км/ч.#новости